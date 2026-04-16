Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Εγκριση προσωρινών αναδόχων για έργα οδικής ασφάλειας

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Βελτίωση, συντήρηση και αναβάθμιση οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου ΠΕ Μεσσηνίας (σήμανση, διαγράμμιση, στηθαία, πινακίδες)», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, καθώς και για το έργο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου ΠΕ Αργολίδας», προϋπολογισμού 170.000 ευρώ.

Τα έργα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, όπως εργασίες στο οδόστρωμα, ανανέωση διαγραμμίσεων, τοποθέτηση και αντικατάσταση σημάτων κυκλοφορίας και ενίσχυση συστημάτων προστασίας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και τη μείωση της επικινδυνότητας. «Η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, προχωρούμε σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την αξιοπιστία των υποδομών μας. Η συντήρηση και η πρόληψη είναι καθοριστικοί παράγοντες για ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο», ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής και αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος.