Σύντομα εργασίες για παράκαμψη Νεοχωρίου

Το αμέσως επόμενο διάστημα ο εργολάβος μπορεί να μπει ξανά στο έργο της παράκαμψης Νεοχωρίου Αριστομένη, να δουλέψει το τμήμα της νέας χάραξης και μέσα στο Σεπτέμβριο το σημαντικό έργο να τελειώσει.

Την εκτίμηση αυτή έκανε στην “Ε” ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος με αφορμή την πρόσφατη θετική εξέλιξη για τις απαλλοτριώσεις: Το χρηματικό ένταλμα ποσού 294.740,21 ευρώ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που εγκρίθηκε από τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου Μεσσήνης, για τις απαλλοτριώσεις, για την κατασκευή του σημαντικού έργου παράκαμψης Νεοχωρίου Αριστομένη και τη βελτίωση του δρόμου από Νεοχώρι έως τη διασταύρωση με την 8η επαρχιακή οδό.

“Ηδη οι δικαιούχοι μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους”, επισήμανε ο δήμαρχος.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο έργο της παράκαμψης προβλέπεται βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπόλοιπης υπάρχουσας οδού από Νεοχώρι έως την 8η επαρχιακή οδό, ή οποία σε μεγάλο βαθμό έχει πραγματοποιηθεί, καθότι δεν απαιτούνταν απαλλοτριώσεις και νέα χάραξη για την παράκαμψη του οικισμού Νεοχωρίου.

Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι 2.026,28 μέτρα από τα οποία τα 750 αφορούν νέα χάραξη για την παράκαμψη του οικισμού Νεοχωρίου, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν βελτίωση της υφιστάμενης οδού.

Η οδός ξεκινά επί της υφιστάμενης οδού Βελίκας - Νεοχωρίου ταυτίζοντας τον άξονά της με τον άξονα της εγκεκριμένης μελέτης. Στη συνέχεια αναπτύσσεται ανατολικά του Νεοχωρίου, παρακάμπτοντας τον οικισμό και καταλήγει συνεχίζοντας στον υφιστάμενο δρόμο ανάντη του Νεοχωρίου, πλησίον του κτηρίου ΑΣΟ και κατευθύνεται κατόπιν βόρεια επί του υφιστάμενου δρόμου, συμβάλλοντας στην 8η επαρχιακή οδό Μεσσήνης - Αριστομένη, όπου και τελειώνει.

Γ.Σ.