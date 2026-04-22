Ο Δήμος Καλαμάτας στην έκθεση Attica Green Expo 2026

Τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην έκθεση Attica Green Expo 2026 ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, προχωρώντας στην εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ύψους 9.920 ευρώ με ΦΠΑ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Η απόφαση αφορά τη συμμετοχή του Δήμου σε μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές εκθέσεις πανελλαδικά, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28, 29 και 30 Μαΐου στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις TAE KWON DO στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού, η παρουσία του Δήμου στην έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων τουριστικής προβολής και ειδικότερα στον πυλώνα “Visit Kalamata City Diplomacy”, που προβλέπει συμμετοχές σε εκθέσεις με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αναγνωρισιμότητας της πόλης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανάδειξη της Καλαμάτας ως προορισμού με ισχυρή περιβαλλοντική ταυτότητα και σύγχρονο προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως επισημαίνεται, στο εκθεσιακό περίπτερο του Δήμου θα παρουσιαστούν περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στην Καλαμάτα, όπως προγράμματα ανακύκλωσης, δράσεις καθαριότητας, δενδροφυτεύσεις, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και άλλες πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης πόρων. Η προβολή θα γίνει μέσω έντυπου και φωτογραφικού υλικού, οπτικοακουστικών μέσων, αλλά και άμεσης ενημέρωσης του κοινού.

Μέσα από τη συμμετοχή αυτή, ο Δήμος Καλαμάτας επιδιώκει όχι μόνο να ενισχύσει την περιβαλλοντική εικόνα της πόλης, αλλά και να διαμορφώσει ένα πιο σαφές και ελκυστικό αφηγηματικό προφίλ για στοχευμένα κοινά, με προοπτική προσέλκυσης ενδιαφέροντος για δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις.