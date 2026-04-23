Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ικανοποίηση Λεβεντάκη για την εικόνα στα σχολεία

«Τα σχολεία της Τριφυλίας είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που θα μπορούσαν να είναι» τόνισε ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης με αφορμή σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα βαθμολόγησε την κατάστασή τους με 8 στα 10.

Ωστόσο ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς έθεσε το ζήτημα του Παιδικού Σταθμού Γαργαλιάνων, τονίζοντας ότι «υπάρχουν συνέχεια προβλήματα, υπάρχει ανησυχία, καθώς πέφτουν σοβάδες. Έχετε πει ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε».

Τα προβλήματα έχουν προκύψει από τις βροχές, τόνισε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Φρούσος, ενώ ο δήμαρχος σημείωσε ότι τα σχολεία της Τριφυλίας είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που μπορεί να είναι σε σχέση και με άλλες περιοχές: «Έχουν γίνει πολλά πράγματα, μην τα μηδενίζουμε όλα, υπάρχουν περιοχές όπου τα σχολεία είναι σε κοντέινερ, με άριστα το 10 είμαστε στο 8 στην Τριφυλία».

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης επεσήμανε πως «δεν λέμε γενικά για τα σχολεία, αλλά για το συγκεκριμένο που έχει πρόβλημα», με τον δήμαρχο να απαντά πως για αυτό έχει γίνει μελέτη.

Σχετικά με τα ζητήματα της παιδείας η επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κατερίνα Τσιγκάνου τόνισε πως της προκαλεί εντύπωση που δεν έχει συμπεριληφθεί στα θέματα το νέο νομοσχέδιο για τους παιδικούς σταθμούς, όπου θα απολύονται οι εργαζόμενοι. Πάνω σε αυτό ο κ. Λεβεντάκης απάντησε πως από την πλευρά τους ό,τι είχαν να κάνουν το έκαναν, ενώ σε άλλο σημείο της συνεδρίασης που επανήλθε το συγκεκριμένο θέμα τόνισε πως κανείς εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά και θα γίνει ό,τι χρειαστεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Κ.Μπ.