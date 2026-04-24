Η ΠΟΕ – ΟΤΑ για το μέλλον των εργαζομένων ΕΣΠΑ

Την αντίδρασή τους στο προσχέδιο νόμου εξέφρασαν χθες το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Καλαμάτας, εκπρόσωποι του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ και του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας σε συνάντησή τους με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σαράντο Μαρινάκη. Του επέδωσαν και κείμενο ψηφίσματος, που ζήτησαν να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και από την ΠΕΔ Πελοποννήσου και από την Περιφερειακή Ενωση να προωθηθεί στην ΚΕΔΕ. Ο πρόεδρος του Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς ανέφερε ότι το 2027 και το 2028 οι δήμοι θα πληρώνουν για τις κοινωνικές δομές τους και αφού ενημέρωσε για τη σημερινή απεργία, ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου και τη μονιμοποίηση των εργαζομένων. Παρατήρησε ότι τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες τις έχει ανάγκη η κοινωνία και πως δεν μπορεί να συνεχιστεί ο κατήφορος των δημοσίων υπηρεσιών με τις μη προσλήψεις μόνιμων εργαζόμενων Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε ότι οι εργαζόμενοι ΕΣΠΑ στις κοινωνικές δομές των δήμων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ζήτησε τη μονιμοποίησή τους, μόνιμη και σταθερή εργασία και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης επισήμανε ότι οι εργαζόμενοι ΕΣΠΑ έχουν προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες και παρατήρησε πως έχουν ενεργοποιηθεί οι πάντες, “γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε να πάψουν αυτές οι δομές”. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι χωρίς Κέντρο Κοινότητας δεν υπάρχει Κοινωνική Υπηρεσία, αποκαλύπτοντας πως από τους 52 εργαζόμενους μόνο οι 12 είναι μόνιμοι. Μίλησε για κινητοποίηση των δήμων και της ΚΕΔΕ και συμφώνησε με τις μη απολύσεις, την κρατική χρηματοδότηση και τη διεύρυνση της λειτουργίας των δημοτικών κοινωνικών δομών.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Το κείμενο του ψηφίσματος που κατέθεσε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας προς τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας αναφέρει: “Καταγγέλλουμε τον απαράδεκτο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα στους δημόσιους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜεΑ και για τους εργαζόμενους σε αυτές τις δομές, όπως αυτός αποτυπώνεται στο προσχέδιο διάταξης νόμου με τον τίτλο «Διαδικασία στελέχωσης για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών. Η προσπάθεια εφαρμογής ενός συστήματος πλήρους ανταποδοτικότητας μέσω voucher, η σύνδεση της χρηματοδότησης με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών και η δημιουργία ενός πανελλαδικού «μητρώου» εργαζομένων ορισμένου χρόνου οδηγούν στην παραπέρα υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, στην περιπλάνηση των εργαζομένων σε διάφορες δομές, στην ανακύκλωση της ανεργίας και στην εργασιακή ομηρία, στη ναρκοθέτηση της μονιμοποίησης εργαζομένων που προσφέρουν για χρόνια. Η ανάγκη για κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως σε ό,τι αφορά την προσχολική αγωγή και γενικά τα παιδιά, δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα. Να αποσυρθεί εδώ και τώρα η διάταξη νόμου Διεκδικούμε: Καμία απόλυση εργαζομένου, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κατάργηση της διάταξης Βορίδη. Πλήρη κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών στο ύψος των πραγματικών αναγκών, κατάργηση του καθεστώτος των voucher. Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, υπηρεσίες που δεν μπορούν να εξαρτώνται από «κουπόνια»”.