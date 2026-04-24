Αθανασόπουλος σε Δαβάκη για αεροδρόμιο Τριόδου

Επιμένει στο ζήτημα της αξιοποίησης του αεροδρομίου της Τριόδου, με την παραχώρηση τμήματος του χώρου σε εξειδικευμένους φορείς μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος.

Και για τον λόγο αυτό προχθές Τετάρτη είχε συνάντηση στην Αθήνα με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά τα ζητήματα που αφορούν στην παραχώρηση τμήματος του χώρου σε εξειδικευμένους φορείς μηχανοκίνητου αθλητισμού με δυνατότητα ταυτόχρονης προώθησης αγροτικών (τουριστικών) προϊόντων.

Ο δήμαρχος ανέπτυξε τη στρατηγική του Δήμου για την ουσιαστική αναβάθμιση και λειτουργική αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας τη σημασία προσέλκυσης πιστοποιημένων φορέων με τεχνογνωσία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της τήρησης όλων των προβλεπόμενων όρων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο υφυπουργός άκουσε με προσοχή τις θέσεις του Δήμου και αναγνώρισε τη σημασία της συγκεκριμένης προοπτικής, που θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Μεσσήνης ότι θα δοθεί άμεσα η έγκριση για την προώθηση της σχετικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων.