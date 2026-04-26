Δήμος Καλαμάτας: Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στο δρόμο προς την Καλλιθέα

“Η παρέμβαση στον δρόμο προς την Καλλιθέα, στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας δεν έχει ολοκληρωθεί”, μας επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, απαντώντας σε διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής πως το έργο έμεινε στη μέση κι εξακολουθεί να υπάρχει επικινδυνότητα.

Πράγματι, έχει γίνει άρση της επικινδυνότητας και διαπλάτυνση στο μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου που υπήρχε πρόβλημα. Ομως, το κομμάτι αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οδηγούς, ενώ και στο υπόλοιπο που ο δρόμος παραμένει στενός, σημειώθηκε κατολίσθηση του χωμάτινου όγκου.

Ο κ. Μαστραγγελόπουλος ενημέρωσε ότι η παρέμβαση στον δρόμο προς την Καλλιθέα είναι μέρος μιας εργολαβίας του Δήμου Καλαμάτας, που περιλαμβάνει και άλλες παρεμβάσεις, με πιο πρόσφατη την άρση επικινδυνότητας στη Μικρή Μαντίνεια, στον παραλιακό δρόμο προς την παραλιακή Αβία και τις Κιτριές. Ακόμα, προβλέπονται εργασίες στη θέση “Μπιλίνες” προς τον Αγιο Δημήτριο (βόρεια της οδού Περιβολακίων), στη γέφυρα προς τα Λέικα στο ρέμα Ελαφογκρέμι και σε γεφύρι μετά το Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών στον δρόμο προς Αγριλο.

Για τον δρόμο προς Καλλιθέα ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί η άρση επικινδυνότητας, θα φτιαχτεί τοίχος ανάσχεσης και στο τμήμα της διαπλάτυνσης θα πέσει τσιμέντο, ώστε να υπάρχει κυκλοφορία και προς και από την Καλλιθέα.