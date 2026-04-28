Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 30 Οκτωβρίου οι Δήμοι Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης

Παρατείνεται για 6 μήνες, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης, με αποφάσεις του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νικόλαου Παπαευσταθίου.

* Για τον Δήμο Μεσσήνης η παράταση αφορά: Τις Κοινότητες Καρποφόρας, Κόκκινου, Πανιπερίου και Πεταλιδίου της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου. Τις Κοινότητες Κεφαλληνού και Ρευματιάς της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης. Την Κοινότητα Λευκοχώρας της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης και την Κοινότητα Αμφιθέας της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι “εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 30 Ιανουαρίου 2026 έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί”.

* Για τον Δήμο Δυτικής Μάνης η παράταση αφορά: Τις Κοινότητες Νεοχωρίου-Στούπας, Αγίου Νικολάου, Καρδαμύλης, Καρυοβουνίου, Πλάτσης, Νομιτσή, Αγίου Νίκωνα και Τραχήλας της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου.

Στην απόφαση διευκρινίζεται πως “εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, παράκτια διάβρωση) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) τα οποία εκδηλώθηκαν στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί”.