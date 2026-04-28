Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Παραχώρηση ακινήτου για σταθμό ΕΚΑΒ στη Λογγά

Ειδικότερα, ο αντιδήμαρχος Δ. Αθανασακόπουλος εισηγείται: “ 1. Την έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Λογγάς (πρώην κτηνιατρείου Λογγάς), οικοπέδου επιφανείας 1.493,24 τ.μ. με το εντός αυτού ισόγειο κτίσμα επιφανείας 34,96 τ.μ. με ημιυπαίθριο χώρο επιφανείας 18,16τ.μ. στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)» για την στέγαση σε αυτό Τομέα του Ε.Κ.Α.Β. στη Δημοτική Κοινότητα Λογγάς. 2. Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης χρησιδανείου ακινήτου πράγματος

μεταξύ του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Λογγάς (πρώην κτηνιατρείου Λογγάς) για την στέγαση σε αυτό Τομέα του Ε.Κ.Α.Β., ν3. Την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. δήμαρχο Μεσσήνης για την υπογραφή και υλοποίηση της ανωτέρω σύμβασης χρησιδανείου με τους όρους του σχεδίου που επισυνάπτεται”.

Σε γνωμάτευση του αυτοτελούς τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου αναφέρεται: “Ο Δήμος οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ευταξίας, την προαγωγή της κοινωνικής ισότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο εξυπηρετούμενος ειδικός τοπικός σκοπός συνίσταται στην άμεση και αποτελεσματική ενίσχυση της προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας και της επείγουσας διακομιδής

ασθενών στην περιοχή του Δήμου Μεσσήνης και ιδίως της Δημοτικής Ενότητας Αίπειας και της ευρύτερης Ανατολικής Πυλίας. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει αποδεδειγμένες ιδιαιτερότητες, όπως αυξημένη απόσταση από την κεντρική υγειονομική μονάδα (Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας), δυσχέρειες πρόσβασης και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, όπως προκύπτει και από πρόσφατα συμβάντα.

Η λειτουργία τομέα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) σε δημοτικό ακίνητο συνδέεται άμεσα και αιτιωδώς με την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης, καθόσον συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης, στην άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και στη διασφάλιση της ζωής και της υγείας των πολιτών και επισκεπτών.

Ο σκοπός αυτός είναι ειδικός και τοπικός, καθώς αφορά συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα και συγκεκριμένες ανάγκες των δημοτών, δεν έχει γενικό ή αόριστο χαρακτήρα και πληροί τα κριτήρια της ειδικότητας, της αναγκαιότητας και της εγγύτητας. Περαιτέρω, η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του δημοτικού ακινήτου που έχει παραχωρηθεί δωρεάν για τη στέγαση και λειτουργία

του ανωτέρω τομέα τελεί σε άμεση συνάφεια με τον επιδιωκόμενο σκοπό και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του”.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 9 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν αιτήματος του ΕΚΑΒ.

Στο χρησιδάνειο ξεκαθαρίζεται ότι “οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών - συμπεριλαμβανομένου και διαδικτύου - βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη (Δήμο Μεσσήνης) και ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος υποχρεούται να τις καταβάλει εμπροθέσμως στους δικαιούχους, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και συνεχής λειτουργία του Τομέα ΕΚΑΒ στον παραχωρούμενο χώρο. Ο χρήστης (Δήμος) αναλαμβάνει την υποχρέωση εργασιών καθαριότητας του παραχωρούμενου ακινήτου, και ιδίως του ισογείου κτηρίου μετά του ημιυπαιθρίου, σε εβδομαδιαία βάση”.