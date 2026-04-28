Προσωρινός μειοδότης για το αντιπλημμυρικό έργο της Ευριπίδου

Σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, θα είναι η εταιρεία DMP Τεχνική Α.Ε. με έκπτωση 22,45%. Στον διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου, κατατέθηκαν δύο ακόμα εκπτώσεις με έκπτωση 21,39% και 7,22% αντίστοιχα.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, προβλέπει την εκτέλεση εργασιών κατασκευής τμήματος του κεντρικού συλλεκτήρα παροχέτευσης των ομβρίων της ζώνης Ι Καλαμάτας επί των οδών Ακρίτα (νότια της οδού Ευριπίδου) και Ναυαρίνου, καθώς και του έργου εκβολής αυτού στη θάλασσα. Ακόμη, περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων των δευτερευόντων αγωγών ομβρίων της ζώνης Ι από την οδό Βασ. Όλγας έως την οδό Ναυαρίνου, όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα λόγω έλλειψης αποχετευτικού δικτύου ομβρίων. Ο συλλεκτήρας και οι λοιποί αγωγοί είναι υπόγειοι και τοποθετούνται σε υφιστάμενες οδούς ή στο πεζοδρόμιο. Ο κεντρικός συλλεκτήρας έχει μήκος 1.200 μέτρα.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.