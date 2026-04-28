Το έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, προβλέπει την εκτέλεση εργασιών κατασκευής τμήματος του κεντρικού συλλεκτήρα παροχέτευσης των ομβρίων της ζώνης Ι Καλαμάτας επί των οδών Ακρίτα (νότια της οδού Ευριπίδου) και Ναυαρίνου, καθώς και του έργου εκβολής αυτού στη θάλασσα. Ακόμη, περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων των δευτερευόντων αγωγών ομβρίων της ζώνης Ι από την οδό Βασ. Όλγας έως την οδό Ναυαρίνου, όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα λόγω έλλειψης αποχετευτικού δικτύου ομβρίων. Ο συλλεκτήρας και οι λοιποί αγωγοί είναι υπόγειοι και τοποθετούνται σε υφιστάμενες οδούς ή στο πεζοδρόμιο. Ο κεντρικός συλλεκτήρας έχει μήκος 1.200 μέτρα.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Προσωρινός μειοδότης για το αντιπλημμυρικό έργο της Ευριπίδου
Προσωρινό μειοδότη για το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευριπίδου, προϋπολογισμού 4.550.000 ευρώ, πρόκειται να αναδείξει αύριο Τετάρτη, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στις 5 το απόγευμα.
Σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, θα είναι η εταιρεία DMP Τεχνική Α.Ε. με έκπτωση 22,45%. Στον διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου, κατατέθηκαν δύο ακόμα εκπτώσεις με έκπτωση 21,39% και 7,22% αντίστοιχα.