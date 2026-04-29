Στα 10,6 εκ. ευρώ το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τριφυλίας

Στα 10.665.306,9 ευρώ ανέρχεται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τριφυλίας για το 2006, το οποίο χθες ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Δημοτική Επιτροπή. Ενώ σήμερα συζητιέται σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7.30 το απόγευμα.

Σε ότι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται ποσό 8.007.379,83 ευρώ, για την Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος

και πρασίνου ποσό 1.695.052,70 ευρώ. Για την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Τμήμα Αγροτικής παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης ποσό 423.443,36 ευρώ, για το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ποσό 313.931 ευρώ , για το Αυτοτελές τμήμα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού ποσό 225.500 ευρώ.

Το τεχνικό πρόγραμμα καταψήφισε η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτόπουλου σημειώνοντας: «Το Τεχνικό Πρόγραμμα έρχεται εκπρόθεσμο και αδικαιολογήτως καθυστερημένο. Η εισήγησή του ελήφθη στο email μου στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας και όπως είναι κατανοητό δεν είχα χρόνο να το μελετήσω ως έπρεπε μέχρι την επόμενη μέρα στις 10:00 που είναι η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Παρά ταύτα στο πρόγραμμα αυτό δεν απεικονίζεται όραμα, νέα έργα και αυτό αποδεικνύεται από το κεφάλαιο μελέτες στο οποίο προβλέπεται στο Τεχνικό

Πρόγραμμα το πενιχρό ποσό των 94.154,77€.

Επιπλέον διαφωνώ ως προς την πίστωση της Αγροτικής Οδοποιίας ποσού 380.948,16€ καθώς δεν προβλέπεται σε ποιες Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικές Κοινότητες προτίθεται η Δημοτική αρχή να το απορροφήσει. Επιπλέον διαφωνώ όσον αφορά τις προμήθειες οι οποίες έχουν διαχωριστεί ανά Δημοτική Ενότητα στο όριο της απευθείας ανάθεσης του ποσού 37.200,00€ το οποίο αποτελεί κατάτμηση. Η πρακτική αυτή καταδεικνύει αδιαφάνεια, καθώς παρακάμπτεται ένας διαγωνισμός που θα μπορούσε να αποφέρει οικονομικό όφελος στο Δήμο με την επίτευξη μίας πιο συμφέρουσας τιμής. Άραγε πως γνωρίζουν ότι κάθε Δημοτική Ενότητα έχει ανάγκη ακριβώς το ίδιο ποσό μέχρι και το τελευταίο ευρώ 37.200,00€;

Για όλους αυτούς τους λόγους και όσους θα προσθέσω ακόμη ενώπιων του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίζω κατά».

Κ.Μπ.