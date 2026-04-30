Μετεωρολογικός σταθμός στα Φιλιατρά

Η εγκατάσταση του έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Προμήθεια Μετεωρολογικών Σταθμών για την Έγκαιρη Προειδοποίηση Φυσικών Καταστροφών», η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας ΑΙΓΙΣ.

Σε σχετική ενημέρωση μέσα από τη σελίδα του Δημάρχου Τριφυλίας Γεώργιου Λεβεντάκη σημειώνεται: «Το σύστημα, αποτελείται από ηλεκτρονικούς αισθητήρες μέτρησης των μετεωρολογικών συνθηκών στο σημείο εγκατάστασης. Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια αποστέλλονται μέσω ασύρματου δικτύου δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) όπου αξιοποιούνται επιχειρησιακά και προβάλλονται στην ιστοσελίδα της (www.emy.gr).

Πιο συγκεκριμένα, ο Υδρολογικός ΑΜΣ (ΥΑΜΣ), που εγκαταστάθηκε στα Φιλιατρά, διαθέτει τους παρακάτω αισθητήρες: Ατμοσφαιρικής πίεσης, θερμοκρασίας, υγρασίας, ανέμου, ποσότητας και έντασης υετού (βροχής, χιονιού κλπ) και θερμοκρασίας και υγρασίας καύσιμης οργανικής ύλης.

Ο μικροϋπολογιστής, που διαθέτει το σύστημα, συλλέγει τα δεδομένα των αισθητήρων, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στην ΕΜΥ, μέσω δικτύου 4G, για επιχειρησιακή αξιοποίηση και ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, μέσω της ιστοσελίδας.

Μεταξύ των βασικών Υπηρεσιών, που ενημερώνονται άμεσα, σχετικά με τις τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες, στα σημεία που έχουν εγκατασταθεί οι ΥΑΜΣ είναι και η Πολιτική Προστασία, με σκοπό την έκδοση προειδοποιήσεων ή του χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών, κατά την θερινή περίοδο.

Σημειώνεται ιδιαίτερα, πως το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από παθητικής τεχνολογίας αισθητήρες και χαμηλής ισχύος τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (αντίστοιχο των κινητών τηλεφώνων), κατάλληλο για χρήση σε αστικές περιοχές εντός ΕΕ, του οποίου οι ενεργειακές απαιτήσεις καλύπτονται από φωτοβολταϊκό στοιχείο, μέσω συσσωρευτή».

Κ.Μπ.