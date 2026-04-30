Καλαμάτα: Επίσκεψη αντιπροσωπείας μαθητών και εκπαιδευτικών από το ιταλικό σχολείο Istituto Comprensivo Statale στο Δημαρχείο

Επίσκεψη αντιπροσωπείας 17 μαθητών και 4 εκπαιδευτικών από το ιταλικό σχολείο Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου στο Δημαρχείο Καλαμάτας, στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA121 με τίτλο «Mobility for learners and staff of accredited organizations in school education».

Την αντιπροσωπεία μαθητών και εκπαιδευτικών από την Ιταλία, υποδέχθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη φιλοξενία της ιταλικής αντιπροσωπείας στην Καλαμάτα έως τις 2 Μαΐου, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και το 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των σχολικών μονάδων και στην ανάπτυξη διεθνών εκπαιδευτικών συνεργασιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δήμαρχος Καλαμάτας ενημερώθηκε για τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ KA121, ενώ πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πόλεις του Παλέρμο και της Καλαμάτας. Κατά την επίσκεψη, ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Ο κ. Βασιλόπουλος προσέφερε στο ιταλικό σχολείο λεύκωμα με την ιστορία της Καλαμάτας καθώς και αναμνηστικό με το έμβλημα της πόλης, ενώ οι Ιταλοί επισκέπτες παρέδωσαν συμβολικό ενθύμιο από τον τόπο τους, το οποίο σύμφωνα με την παράδοσή τους φέρνει τύχη και υγεία.

Νωρίτερα, μαθητές και εκπαιδευτικοί, συνοδευόμενοι και από τον αντιδήμαρχο Παιδείας Ηλία Κουτίβα, επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, όπου είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά μεσσηνιακά προϊόντα, καθώς και στο Κάστρο της πόλης, γνωρίζοντας από κοντά την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.