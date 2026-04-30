Καλαμάτα: Σκηνικό έντασης με τραυματισμό αστυνομικών και συλλήψεις στον καταυλισμό της Αγίας Τριάδας

Ήταν γύρω στις 4 το απόγευμα, όταν περίοικοι ενημέρωσαν την Αστυνομία για διατάραξη της κοινής ησυχίας από τον καταυλισμό. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Καλαμάτας και της ΟΠΚΕ, όπου διαπίστωσαν ότι όντως υπήρχε δυνατή μουσική και προχώρησαν στις απαραίτητες συστάσεις. Βλέποντας την αστυνομική παρουσία ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται εκεί δεκάδες Ρομά και έτσι οι αστυνομικοί αποχώρησαν προσωρινά, ζητώντας παράλληλα ενισχύσεις για να επανέλθουν.

Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψαν συνοδευόμενοι από συναδέλφους τους από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και τη Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας, ενώ παράλληλα η μουσική εξακολουθούσε να παίζει στη διαπασών.

Από την πλευρά των Ρομά υπήρξε έντονη αντίδραση απειλώντας και εξυβρίζοντας αρχικά τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια προκλήθηκαν μικρές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας, ενώ τραυματίστηκαν στο μάτι και στο χέρι αντίστοιχα δύο αστυνομικοί, οι οποίοι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τόσο για την διατάραξη κοινής ησυχίας, όσο και για μία σειρά άλλων αδικημάτων που έχουν να κάνουν με την επιθετική συμπεριφορά και τον τραυματισμό των αστυνομικών συνελήφθησαν εκείνη την ώρα 3 αδέρφια, ενώ το πρωί της Πέμπτης συνελήφθη και ο πατέρας τους.

