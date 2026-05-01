Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος - Στις κοινότητες τα πυροσβεστικά του Δήμου Καλαμάτας (βίντεο)

Η διασπορά των πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας σε Κοινότητες, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Τα οχήματα θα αναπτυχθούν σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, προκειμένου σε περίπτωση πυρκαγιάς να επεμβαίνουν άμεσα, πριν λάβει διαστάσεις.

Τα πυροσβεστικά οχήματα που παρέλαβαν πρόεδροι Κοινοτήτων, από τα συνεργεία του Δήμου, θα βρίσκονται σε Νέδουσα, Καρβέλι – Λαδά, Αλαγονία, Πηγές, Ελαιοχώρι, Βέργα – Μικρή Μαντίνεια, Αρφαρά, Αρι και Αμφεια κι ένα θα παραμείνει στην Καλαμάτα, στη διάθεση του Παραρτήματος Μεσσηνίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επισήμανε την ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε επιφυλακή και άμεση επαφή, προκειμένου οργανωμένα να αντιμετωπίζεται κάθε περιστατικό, μικρό ή μεγαλύτερο.

Ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε την άριστη συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εστίασε στο ρόλο των εθελοντικών ομάδων και των εθελοντών και τόνισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας, όπως κάθε χρόνο, πέραν των πυροσβεστικών οχημάτων που διαθέτει, θα προχωρήσει και σε πρόσληψη εργατών πυροπροστασίας για την καλοκαιρινή περίοδο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για τα αρκετά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων, υπενθύμισε ότι έχει εγκριθεί χρηματοδότηση του Δήμου με 1 εκ. ευρώ, από επιτροπή των υπουργείων Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά δεν έχει υπογραφεί, ακόμα, η ΚΥΑ για την καταβολή. Επισήμανε, επίσης, ότι ο Δήμος έχει υποβάλλει άλλα δύο αιτήματα, για να χρηματοδοτηθεί με 3.950.000 ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας - πύραρχος Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος παρατήρησε ότι για να υπάρξει αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, “απαιτείται η συνεργασία όλων των φορέων”. Ευχαρίστησε τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα για την αμέριστη συμπαράσταση και τη συνεργασία και ευχήθηκε καλή αντιπυρική περίοδο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Γεωργακόπουλος είπε ότι έχουν αναφερθεί τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και οι αρμόδιοι θα προχωρήσουν στις αποκαταστάσεις και διαβεβαίωσε πως “θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πυρκαγιά.

Δηλώσεις για τη φετινή αντιπυρική περίοδο έκαναν, ακόμα, ο αντιδήμαρχος Παντ. Δρούγας και οι εκπρόσωποι της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Μεσσηνίας Κώστας Βλαχονικολός και του Παραρτήματος Μεσσηνίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Θανάσης Θωμόπουλος.