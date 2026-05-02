“Ισχυρό αποτύπωμα του Δήμου Πύλου–Νέστορος στο 4ο Messinia Forum. Στο προσκήνιο η Μεσογειακή Διατροφή και η διεθνής διάκριση της Κορώνης”, επισημαίνει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει ότι “με ενεργή και ουσιαστική παρουσία συμμετείχε ο Δήμος Πύλου–Νέστορος στο 4ο Messinia Forum, έναν θεσμό που, χάρη στην άρτια διοργάνωσή του, εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από την ανάπτυξη, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα στη Μεσσηνία” και προσθέτει: “Ο Δήμος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και την επιτυχημένη υλοποίηση της διοργάνωσης.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκε η ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής ως στρατηγικού εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης, με τον δήμαρχο να υπογραμμίζει τη διαχρονική της αξία όχι μόνο ως διατροφικό πρότυπο, αλλά και ως πολιτιστικό κεφάλαιο με διεθνή απήχηση. Η περιοχή του Δήμου Πύλου–Νέστορος, με την αυθεντικότητα των προϊόντων της και τη βαθιά σύνδεσή της με τη γη και την παράδοση, παρουσιάστηκε ως πρότυπο έκφρασης αυτού του μοναδικού μοντέλου ζωής”.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε σε θεματική συζήτηση μαζί με την Αντωνία Τριχοπούλου, επιδημιολόγο της Διατροφής, τον Γιώργο Πανουτσόπουλο πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Δημήτρη Μανιατάκη, πρόεδρο του Μανιατακείου Ιδρύματος (απουσίαζε, ωστόσο παρουσιάστηκαν οι θέσεις του) και την Παρασκευή Ντετοπούλου, επίκουρο καθηγήτρια Κλινικής Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για τη σημασία της Μεσογειακής Διατροφής και τις αναπτυξιακές της προεκτάσεις.

Στην ανακοίνωση του Δήμου σημειώνεται ότι “ξεχωριστή αναφορά έγινε στη σημαντική διεθνή διάκριση της Κορώνης, η οποία αναλαμβάνει την Παγκόσμια Προεδρία για το 2026 στο Δίκτυο Εμβληματικών Κοινοτήτων της Μεσογειακής Διατροφής. Μια εξέλιξη που, όπως τονίστηκε, ενισχύει τη θέση της Μεσσηνίας στον παγκόσμιο χάρτη και δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η παρουσία του Δήμου στο Φόρουμ ανέδειξε, παράλληλα, την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις μεταξύ αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων και επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς αναπτυξιακού μοντέλου”.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας παρατήρησε:

“Η Μεσογειακή Διατροφή δεν είναι απλώς ένα διατροφικό πρότυπο, αλλά ένας ολοκληρωμένος τρόπος ζωής που συνδέει την υγεία, τον πολιτισμό και την τοπική μας ταυτότητα. Η ανάληψη της Παγκόσμιας Προεδρίας από την Κορώνη για το 2026 αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για τον τόπο μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε διεθνώς τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να επενδύσουμε σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη συνεργασία”.