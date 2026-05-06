Σταθμός Εντοπισμού Φωτιάς στο Σιδηρόκαστρο για προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς

Την χωροθέτηση Σταθμού Έγκαιρου Εντοπισμού Φωτιάς (ΣΕΕΦ) στη θέση “Κάστρο” πλησίον της Κοινότητας Σιδηροκάστρου του Δήμου Τριφυλίας, για την προληπτική πυροπροστασία του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς, ενέκρινε η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού.

Για την χωροθέτηση του ΣΕΕΦ υπήρξε θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε ομόφωνα σε συνεδρία του στις 21 Απριλίου.

Η χωροθέτηση εγκρίθηκε με τους εξής όρους: “1. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση του σταθμού να υλοποιηθούν υπό την επίβλεψη εντεταλμένου προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. 2. Σε περίπτωση που εντοπισθούν αρχαιότητες οι εργασίες να διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου. 3. Να ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γεωτεμαχίου, όπου προτείνεται να εγκατασταθεί ο σταθμός, καθώς και για την εξασφάλιση τυχόν απαραίτητων αδειοδοτήσεων από συναρμόδιες υπηρεσίες. 4. Για οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία, επισκευή, επέκταση ή τροποποίηση απαιτείται η χορήγηση νέας έγκρισης κατόπιν νέου σχετικού αιτήματος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού”.