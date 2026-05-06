Με λαμπρότητα τιμήθηκε η 201η επέτειος της Ναυμαχίας της Μεθώνης (φωτό)

Με επιτυχία και έντονη συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 30 Απριλίου οι εκδηλώσεις για τη 201η επέτειο της Ναυμαχίας της Μεθώνης που διοργάνωσε ο δήμος Πύλου – Νέστορος.

Οπως αναφέρει ο δήμος “Η αναπαράσταση της ναυμαχίας, κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων, ζωντάνεψε ένα σημαντικό κεφάλαιο της τοπικής ιστορίας, μεταφέροντας το κοινό σε μια άλλη εποχή μέσα από εικόνες, ήχους και έντονα συναισθήματα.

Παράλληλα, οι πολιτιστικές δράσεις που πλαισίωσαν τη διοργάνωση ανέδειξαν τη βαθιά σύνδεση της περιοχής με το παρελθόν της, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σύγχρονη πολιτιστική της ταυτότητα.

Η παρουσία του κοινού και η ενεργή συμμετοχή φορέων και εθελοντών επιβεβαίωσαν τη δυναμική της εκδήλωσης ως θεσμό, αλλά και τη σημασία της για την προβολή και την ανάπτυξη του τόπου”.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας τόνισε:

«Η Ναυμαχία της Μεθώνης δεν είναι απλώς μια εκδήλωση. Είναι μια ζωντανή υπενθύμιση της ιστορίας μας, ένα σημείο συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν και μια αφορμή για να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχία της διοργάνωσης. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενώνουν

την κοινωνία και αναδεικνύουν τον τόπο μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ύδρας, κ.Γιώργο Κουκουδάκη, που μας τίμησε με την παρουσία του».