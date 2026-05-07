Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Κατεπείγουσα συνεδρίαση για το Δημοτικό Στάδιο

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι, με μοναδικό θέμα την έγκριση της μελέτης για τη λειτουργική αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου της πόλης και την υποβολή πρότασης σε σχετική πρόσκληση για την υλοποίηση του έργου, που υπολογίζεται στο 1 εκ. ευρώ.

Οπως επισημαίνεται, ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης “συνίσταται στο ό,τι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, το οποίο σχετίζεται με την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας και το σύνολο των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν σε αυτό θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 4μήνου, έτσι ώστε εγκαίρως να ληφθεί η άδεια λειτουργίας του ποδοσφαιρικού γηπέδου για τη διεξαγωγή αγώνων Super league, οι οποίοι ξεκινούν τέλος Αυγούστου”.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης αναφέρει: “Στο πλαίσιο του έργου του θέματος θα υλοποιηθούν εκτεταμένες παρεμβάσεις στους εξωτερικούς κι εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου αυτό να αναβαθμιστεί ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές UEFA, FIFA, ΕΠΟ και Superleague.

Πιο συγκεκριμένα, θα γίνουν οικοδομικές εργασίες μόνωσης των κερκίδων, επισκευές εσωτερικών φερόντων στοιχείων κερκίδων, καθαιρέσεις εγκαταστάσεων κάτω από τις κερκίδες, εσωτερικές διαμορφώσεις νότιας και βόρειας κερκίδας, μεταλλικές περιφράξεις του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή στεγάστρου εξωτερικού διαδρόμου νότιας κερκίδας, εργασίες εξασφάλισης προσβασιμότητας από ΑμεΑ, παρεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου, κατασκευή οικίσκου συνεπτυγμένου υποσταθμού Μ.Τ/Χ.Τ (1-24kv) 630kva, παρεμβάσεις εργασιών πρασίνου, κ.α.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη του θέματος είναι απαραίτητο και αναγκαίο να υλοποιηθούν άμεσα, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του γηπέδου για τη διεξαγωγή αγώνων Super league, UEFA, FIFA κι ΕΠΟ και οι οποίοι ξεκινούν περί τα τέλη Αυγούστου”.