Αντιδράσεις για τις αυξήσεις της ΔΕΥΑΚ: Αίτημα ανάκλησης της απόφασης στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο

Οι διαμαρτυρίες για τις υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης στα χωριά του Δήμου Καλαμάτας, μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, χθες νωρίς το απόγευμα, με θέμα που έθεσε και εισηγήθηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης.

Η Κοινότητα, κάτοικοι των Λεΐκων και η μειοψηφία ζήτησαν την ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ για τις υπέρογκες αυξήσεις στο νερό, όμως, η δημοτική αρχή απείχε κατά την ψηφοφορία και δήλωσε πως στο Δ.Σ. της Επιχείρησης θα εξεταστεί και θα αποφασιστεί η δυνατότητα μειώσεων.

Υπέρ της ανάκλησης ψήφισαν 8 σύμβουλοι, 12 απείχαν και 4 δήλωσαν “παρών”.

Με εντολή δημάρχου ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Γιώργος Φάβας και ο πρώην γενικός διευθυντής Μένης Τσαούσης έχουν αναλάβει να καταθέσουν προτάσεις για μειώσεις, που να μπορούν να υλοποιηθούν.

Εισηγούμενος το θέμα “Αντιδράσεις και προβληματισμοί εξαιτίας των υπέρογκων ανατιμήσεων του νερού από τη ΔΕΥΑΚ ιδιαίτερα στις Τοπικές Κοινότητες και στους επαγγελματίες”, ο Βασίλης Τζαμουράνης μίλησε αναλυτικά για αυξήσεις στο οικιακό τιμολόγιο που το 2026 φθάνουν το 300% και 400% και το 2029 το 446% και το 660%. Στο επαγγελματικό το 300% και το 700% και στο τιμολόγιο αγροκτημάτων το 560%.

Επέκρινε τη δημοτική αρχή κι έκανε λόγο για “σκόπιμη απόκρυψη της πραγματικότητας τους τρίμηνους λογαριασμούς που έγιναν δίμηνοι για να μη φανούν οι αυξήσεις”, ανέφερε πως ο νόμος και οι υπουργικές αποφάσεις δεν επέβαλαν τις αυξήσεις και παρατήρησε ότι “το επιπλέον ενεργειακό κόστος καλυπτόταν και τα ταμειακά διαθέσιμα της ΔΕΥΑΚ αυξάνονταν, ενώ αυξάνονταν και οι οφειλές προς την Επιχείρηση”.

Επισήμανε ότι “οι αυξήσεις αυτές που έρχονται να ξεζουμίσουν τους κατοίκους των χωριών, αν δεν είναι παράνομες, τουλάχιστον είναι πολύ πάνω από το πνεύμα του νόμου που θέλει γενικά να μην ξεπερνούν τον δείκτη τιμών καταναλωτή” και σημείωσε: “Η μελέτη που παραγγείλατε, δεν έχει λάβει υπόψη της σειρά παραγόντων, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάγκη των υπέρογκων αυξήσεων. Αραγε πότε συζητήθηκε δημόσια αυτή η μελέτη; Ασχολήθηκε η δημοτική αρχή ή όπως συντάχθηκε έτσι και εγκρίθηκε; Χωρίς καμία παρατήρηση, χωρίς καμία αλλαγή”.

Ο Β. Τζαμουράνης εισηγήθηκε: “Την ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, με την οποία εγκρίθηκε η τιμολογιακή πολιτική υπηρεσιών ύδατος για τα έτη 2026, 2027, 2028 και 2029. Την αναθεώρηση της μελέτης κοστολόγησης του νερού με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία στην εισήγηση που δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Την χάραξη τιμολογιακής πολιτικής για το νερό την τρέχουσα 5ετία με όρους που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και υδρογεωλογικές συνθήκες των περιοχών του Δήμου μας, όπως επιβάλλει και ο νόμος”.

Στη δευτερολογία του επέκρινε τη δημοτική αρχή ότι δεν πήρε απαντήσεις στα ερωτήματα που έβαλε και πως “λέτε ότι «καίγεστε» για τα χωριά, αλλά τα έχετε αφήσει”.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος είπε ότι “σε μια περίοδο ακρίβειας και φτώχειας, έρχονται οι υπέρογκες αυξήσεις της ΔΕΥΑΚ” και σημείωσε, μεταξύ άλλων: “Πουθενά δεν ισχύει ισοσκέλιση των τιμολογίων ύδρευσης, τα χωριά να φθάσουν την Καλαμάτα. αυξήσεις 700% για αγροκτήματα, όπου οι άνθρωποι θέλουν να έχουν δύο ντομάτες και μια πορτοκαλιά. Για τον Φ800 έχει καταντήσει ανέκδοτο, δεν θα προλάβουμε σε αυτή τη θητεία. Κάνετε κατασχέσεις για οφειλές 300 ευρώ, χωρίς ενημέρωση, ειδοποίηση. Μια κυβέρνηση που ιδιωτικοποιεί τα πάντα και σχεδιάζει να ιδιωτικοποιήσει και το νερό. Αυτές οι αυξήσεις θα διώξουν κόσμο από τα χωριά”.

Στη δευτερολογία του παρατήρησε πως “δεν μπορεί να πληρώσει και άλλο ο κόσμος με τους μισθούς καθηλωμένους” και χαιρέτισε την ενεργοποίηση και την αντίδραση των πολιτών, που καταδικάζουν αυτή την πολιτική και δεν περιμένουν τις εκλογές 2,5 χρόνια μετά.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Λεΐκων Θανάσης Τσαούσης παρατήρησε ότι “από τον Δεκέμβριο είχαμε στείλει ενστάσεις ότι είναι υπέρογκες οι αυξήσεις” κι επισήμανε πως “είμαστε αυτάρκεις από νερό, δεν είμαστε στο Σύνδεσμο Υδρευσης. Κοστίζει λιγότερο το νερό στα Λέικα”.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους, είπε “καλώς κάνατε, είμαι μαζί σας”.

Από τους κατοίκους των Λεΐκων που αντιδρούν, ο Ηλίας Δημητρακόπουλος είπε ότι έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες υπογραφές κατοίκων και μίλησε για “τεράστιες και αδικαιολόγητες αυξήσεις του νερού, αυξήσεις 230% για ύδρευση και 400% για άρδευση”. Παρατήρησε πως είναι πιο επιβαρυντικές οι χρεώσεις για την αποχέτευση και δεν θα μπορούν να έχουν οικόσιτα ζώα και μικρούς κήπους, ενώ “θα ανατραπούν πολλά πράγματα στη ζωή μας και δεν θα μπορούμε να συντηρήσουμε το πράσινο στην περιοχή μας”.

Επίσης, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει τις υπέρογκες αυξήσεις, “να τις περιορίσετε σε λογικά επίπεδα για να μην διαταραχθεί η ζωή μας”.

Ο πρόεδρος του Αντικαλάμου Δημήτρης Βεργόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με τις υπέρογκες αυξήσεις και ρώτησε τι θα γίνει με τις οικογένειες που δεν έχουν υδρόμετρα.

Ο κοινοτικός σύμβουλος Λεΐκων της μειοψηφίας Θανάσης Ηλιόπουλος διαμαρτυρήθηκε ότι τα Τοπικά Συμβούλια δεν ενημερώθηκαν για τις υπέρογκες αυξήσεις και πως τους είχαν πει για αυξήσεις 7%. Και μίλησε για “υδρόμετρα που υπάρχουν μέσα στα βάτα και δεν μετρώνται”.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης μίλησε για την υποχρέωση της Επιχείρησης να κάνει αυξήσεις που να καλύπτουν το κόστος, για να έχει πιστοποίηση και να μπορεί να κάνει έργα.. Παραδέχθηκε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η αύξηση και δυσβάστακτα τα τιμολόγια και υποστήριξε πως “υπήρξε ενημέρωση για την οικονομοτεχνική μελέτη. Εδώ είμαστε για να βάλουμε κάτω τα πράγματα”.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Γιώργος Φάβας αναγνώρισε ότι είναι πολύ μεγάλη η αύξηση και υποστήριξε πως οφείλεται στην ενιαία τιμολογιακή πολιτική και “για να μπορεί να κάνει έργα η ΔΕΥΑΚ βασική προϋπόθεση είναι η κερδοφορία. Θα χάσει τη διαχειριστική επάρκεια, αν δεν ληφθούν μέτρα”. Εκανε λόγο για “σαφέστατη κατεύθυνση του δημάρχου για επανεξέταση όλου του εγχειρήματος που αφορά το τιμολόγιο εκτός Καλαμάτας” κι ενημέρωσε για νέα μελέτη που ανέλαβαν να κάνουν ο ίδιος και ο πρώην γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μένης Τσαούσης, για να δουν τις μειώσεις που μπορούν να γίνουν και πως μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν δώσει την απάντηση.

Κατά των υπέρογκων αυξήσεων και της δημοτικής αρχής τοποθετήθηκαν οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς Βασίλης Κανάκης, Σπύρος Χανδρινός Γιάννης Χριστόπουλος, ενώ ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας υπερασπίστηκε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος μίλησε για τιμολογιακή πολιτική που απορρέει από τη νομοθεσία, για ισχυρή ΔΕΥΑΚ που υλοποιεί έργα πάνω από 55 εκ. ευρώ. Αναγνώρισε ότι η διαφορά, η αύξηση είναι πολύ μεγάλη, έδωσε κατευθύνσεις για να δημιουργηθούν ζώνες για να υποστηριχθούν η περιφέρεια και τα ορεινά κι έκανε λόγο για τεχνοκρατική προσέγγιση της μελέτης που πρέπει να μπουν και κοινωνικά στοιχεία.

Ωστόσο, διαφώνησε με την εισήγηση Τζαμουράνη και το αίτημα των κατοίκων, υποστηρίζοντας ότι “δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση ακύρωσης απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. Ο γενικός διευθυντής λείπει στο εξωτερικό”. Μίλησε για στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και υπολόγισε ότι είναι μικρότερες οι αυξήσεις, δεν είναι 300% στα χωριά.

Δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σε συνεδρίαση της ΔΕΥΑΚ, που θα έχει προετοιμαστεί, θα κληθεί ο μελετητής της οικονομοτεχνικής μελέτης “για να δούμε αν έχουμε περιθώρια για μείωση” και κατέληξε: “Δεν μπορούμε να ανακαλέσουμε απόφαση που έχει εγκριθεί από τα συλλογικά όργανα. Με σοβαρότητα να συζητηθεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ”.