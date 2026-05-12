Δήμος Καλαμάτας: Κατεπείγουσες αναθέσεις για τις ζημιές από την κακοκαιρία - Καθώς καθυστερεί η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης

Το θέμα απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπου εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία αναθέσεις για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο, ενώ η αντιπολίτευση άσκησε έντονη κριτική τόσο για έργα και μελέτες που, όπως υποστήριξε, έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια, όσο και για τις διαδικασίες που ακολουθεί η δημοτική αρχή.

Η βασική παρέμβαση αφορά το έργο «Αποκατάσταση προσβάσεων σε δρόμους των Δ.Κ. Νέδουσας, Αλαγονίας, Αρτεμισίας μετά από θεομηνία», προϋπολογισμού 372.000 ευρώ με ΦΠΑ. Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι έντονες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο της περιοχής, με αποτέλεσμα τη μερική διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η μελέτη προβλέπει ανακατασκευή κατεστραμμένων δρόμων, εξυγίανση με αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και τεχνικά έργα όπως λιθορριπές προστασίας πρανών και επενδεδυμένες τάφρους. Η ανάθεση προτείνεται στην εταιρεία «Σηφάκη Αικατερίνη ΕΔΕ», με τελικό ποσό 370.958,20 ευρώ με ΦΠΑ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ανέφερε ότι οι εργασίες αποκατάστασης έχουν φτάσει περίπου στο 50%, με προτεραιότητα να δοθεί πρόσβαση σε όλους τους δρόμους. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα ακολουθήσει νέα μελέτη για τη συνολικότερη θωράκιση της περιοχής ως προς τα όμβρια ύδατα. Όπως τόνισε, ο Δήμος κινήθηκε από την πρώτη στιγμή για να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα, χωρίς να αναμένει την ολοκλήρωση των χρηματοδοτήσεων. Από την Τεχνική Υπηρεσία, ο πολιτικός μηχανικός Βασίλης Χρονόπουλος υπογράμμισε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου ήταν άμεσα μετά τις κατολισθήσεις, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη περιοχή, στην οποία οι εργολάβοι δεν αναλαμβάνουν εύκολα εργασίες. Διευκρίνισε ότι οι προσφορές που περιλαμβάνονται στην εισήγηση είχαν γνωστοποιηθεί νωρίτερα από τους εργολάβους, όταν ο Δήμος ήρθε σε συμφωνία μαζί τους για την έναρξη των εργασιών, σε μια χρονική συγκυρία όπου η κατάσταση βρισκόταν στο «κόκκινο». Όπως εξήγησε, οι μελέτες που «τρέχουν» τώρα αφορούν τις βασικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της πρόσβασης, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις θα ακολουθήσουν ανάλογα με τους πόρους που θα έχει στη διάθεσή του ο Δήμος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην έκθεση του ΕΑΓΜΕ, η οποία, όπως ειπώθηκε, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την ενημέρωση, αρμόδιος υπάλληλος αναμενόταν να βρεθεί εντός της εβδομάδας στον Ταΰγετο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκθεση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες τεχνικογεωλογικές μελέτες. Στο μεταξύ, ο Δήμος ζήτησε από μηχανικούς και τεχνικογεωλόγους της πόλης μια πρώτη τεχνική γνωμάτευση για την περιοχή, η οποία επικεντρώθηκε κυρίως σε τρία σημεία: στην είσοδο και την έξοδο της Νέδουσας, καθώς και στην περιοχή της Αλαγονίας. Από την αρχική αυτή εκτίμηση προκύπτει ότι οι απαιτούμενες μελέτες είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες, με τη μεγαλύτερη να εκτιμάται έως και στις 450.000 ευρώ για την Αλαγονία.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε ότι σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ο διαθέσιμος ανάδοχος που μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα τα φαινόμενα, σύμφωνα με την υπηρεσία, ξεκινά τη διαδικασία. Τόνισε ότι ο Δήμος δεν περίμενε την έγκριση του 1 εκατ. ευρώ που συνδέεται με την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς τα χρήματα αυτά δεν έχουν ακόμη εισρεύσει στα ταμεία του Δήμου, αφού δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τα ποσά δεν επαρκούν για το σύνολο των αναγκαίων παρεμβάσεων και γι’ αυτό έχει κατατεθεί δεύτερο τεχνικό δελτίο, με το οποίο ζητούνται επιπλέον 3.950.000 ευρώ. Ο κ. Βασιλόπουλος αναγνώρισε ότι απαιτούνται ολοκληρωμένες μελέτες, ωστόσο υπογράμμισε πως στην παρούσα φάση οι αποκαταστάσεις γίνονται με στόχο την άμεση πρόσβαση, αξιοποιώντας την εμπειρία των εργολάβων και των τεχνικών του Δήμου. Όπως είπε, ο Δήμος έχει ήδη λάβει μια πρώτη πρόταση από μελετητικό γραφείο, ώστε να εξεταστεί ολιστικά κάθε περιοχή, σημειώνοντας όμως ότι οι σχετικές μελέτες έχουν πολύ υψηλό κόστος. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ασκήθηκε έντονη κριτική. Η παράταξη «Καλαμάτα Μετά» έθεσε ζήτημα ως προς το κατά πόσο η εισήγηση αποτυπώνει την πραγματική διαδικασία, επισημαίνοντας ότι οι ανάδοχοι φέρονται να προσκλήθηκαν σε ημερομηνία που συνέπεσε με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων και επαγγελματιών στην Καλαμάτα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης υποστήριξε ότι επαναλαμβάνονται όσα είχαν συμβεί και το 2019, με κατολισθήσεις στα ίδια περίπου σημεία και μελέτες που δεν προχώρησαν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διαδικασία «πλασματική», υποστηρίζοντας ότι εφόσον υπήρχε προσυνεννόηση με τον εργολάβο, η εισήγηση μέσω προσφορών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο κ. Τζαμουράνης ανέφερε ακόμη ότι ο Δήμος θα μπορούσε να αξιοποιήσει διαφορετικό τρόπο παρέμβασης, μέσω της λίστας ημερομισθίων μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες, καθώς όσοι συμμετέχουν σε αυτή είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν. Επέμεινε ότι οι προσωρινές παρεμβάσεις δεν μπορούν να δώσουν μόνιμη λύση, τονίζοντας πως απαιτείται μελέτη που θα εντοπίσει τις πραγματικές πηγές του προβλήματος, δηλαδή τη διείσδυση των ομβρίων στα πρανή, που οδηγεί σε κατολισθήσεις. Η δημοτική σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χριστίνα Καντζιλιέρη εξέφρασε ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα έργα, μεταφέροντας την αγωνία των κατοίκων της Αλαγονίας, οι οποίοι αισθάνονται «ο φτωχός συγγενής του Δήμου». Αναφέρθηκε σε παραμελημένους δρόμους χωρίς πρόβλεψη αποκατάστασης, καθώς και σε επαγγελματίες που ήδη καταγράφουν ακυρώσεις για το καλοκαίρι, εκφράζοντας τον φόβο ότι οι υποδομές του Ταϋγέτου θα ξεχαστούν και θα προκύψουν νέες κατολισθήσεις στο μέλλον. Ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι έφερε προς ψήφιση ψεύτικες προσφορές χωρίς οι εργολάβοι να έχουν εξαρχής πλήρη γνώση της μελέτης ώστε να δώσουν έκπτωση. Παράλληλα, επέκρινε τη λογική των αναθέσεων μέσω γνωστών, και έκανε λόγο για πολιτική «μπαλωμάτων», που δεν αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος, ενώ αναρωτήθηκε αν οι δημοτικοί πόροι είναι ανταποδοτικοί.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλαγονίας Γιώργος Καζάκος, υπενθυμίζοντας την πρότασή του να μην γίνουν βιαστικές κινήσεις που θα οδηγήσουν σε πρόχειρες λύσεις. «Δεν θα ξαναζήσω αυτό το πράγμα, να φεύγει ο δρόμος, ενώ έχει περάσει κάτοικος πριν πέντε λεπτά από πάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος εξέφρασε παράπονα ότι δεν εισακούγεται για τα προβλήματα της περιοχής, κάνοντας ειδική αναφορά στον Πατατόσπορο, όπου, όπως είπε, τα προβλήματα συνεχίζονται. Ο δήμαρχος Καλαμάτας απάντησε ότι στην παρούσα φάση προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της πρόσβασης και ότι οι περαιτέρω παρεμβάσεις θα γίνουν όταν ο Δήμος έχει στα χέρια του ολοκληρωμένες μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Υποστήριξε, επίσης, ότι περιοχές που δεν ακολούθησαν το μοντέλο άμεσης παρέμβασης του Δήμου Καλαμάτας, όπως η Γορτυνία, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας σε χωριά. Αναγνώρισε, πάντως, ότι υπάρχουν ζητήματα και σε επιμέρους σημεία, όπως αυτά που έθεσε ο κ. Καζάκος, λέγοντας ότι θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις. Ο Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος πρόσθεσε ότι τα σοβαρότερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο εντοπίστηκαν κυρίως σε παλαιότερα έργα, τα οποία είχαν κατασκευαστεί έως και το 2017. Όπως ανέφερε, μόνο για την περιοχή της Αλαγονίας εκτιμάται από γεωλόγους ότι θα απαιτηθούν 5 έως 6 εκατ. ευρώ, ενώ παραμένει αβέβαιο κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν στο σύνολό τους οι αναγκαίες μελέτες.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε επίσης η εισήγηση για την «Εργασία αποκατάστασης ζημιών από θεομηνία οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Αρφαρών», προϋπολογισμού 99.956,40 ευρώ με ΦΠΑ. Η ανάθεση, μετά την προσφερθείσα έκπτωση, προτείνεται στην εταιρεία TECHNOSAK Ε.Ε., με ποσό 98.956,84 ευρώ με ΦΠΑ. Η σχετική εισήγηση αναφέρει ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από τις ίδιες έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα και αφορούν την άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας και των υποδομών του οδικού δικτύου στα Αρφαρά. Αντίθετα, η τρίτη εισήγηση, που αφορούσε την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου λόγω θεομηνίας» στην περιοχή των Αρφαρών, ανακλήθηκε. Η μελέτη είχε προϋπολογισμό 155.961 ευρώ με ΦΠΑ και προέβλεπε την προμήθεια σκυροδέματος για παρεμβάσεις σε δίκτυα υποδομής, όπως φρεάτια, ρείθρα και διαβάσεις, με προτεινόμενο ανάδοχο την εταιρεία «Μιχαήλ Ντονάς και ΣΙΑ Ο.Ε.» και ποσό 155.441,13 ευρώ με ΦΠΑ. Ωστόσο, μετά τις παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης ότι δεν υπήρχε λόγος να προχωρήσει απευθείας η ανάθεση, ο δήμαρχος συμφώνησε να ζητηθούν περισσότερες προσφορές.

Η συζήτηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το μέγεθος των προβλημάτων που άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα στον Ταΰγετο και σε άλλες περιοχές, αλλά και τη δυσκολία του Δήμου να κινηθεί ανάμεσα στην ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων και στην απαίτηση για ολοκληρωμένο σχεδιασμό.