1,5 εκ. ευρώ για παρεμβάσεις σε τρία σχολεία της Καλαμάτας μέσω του προγράμματος “Μαριέττας Γιαννάκου”

Παρεμβάσεις σε άλλα τρία σχολεία της Καλαμάτας θα υλοποιήσουν οι “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, μέσω του προγράμματος “Μαριέττας Γιαννάκου”.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, για τις σχολικές εγκαταστάσεις του 2ου ΕΠΑΛ, του 5ου Γενικού Λυκείου και του 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

Οι “Κτιριακές Υποδομές” πληροφόρησαν τον δήμαρχο ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, προκειμένου οι ανακαινισμένες και αναβαθμισμένες σχολικές εγκαταστάσεις να είναι πλήρως λειτουργικές με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,5 εκ. ευρώ και περιλαμβάνουν χρωματισμούς εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας, κατασκευή/επισκευή/ανακαίνιση WC (συμπεριλαμβανομένων WC ΑΜΕΑ), κατασκευή/επισκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία, κατασκευή/επισκευή/βελτίωση γηπέδων μπάσκετ/βόλεϊ, μονώσεις δώματος ή επισκευή κεραμοσκεπής.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2025 με χρηματοδότηση από το ίδιο πρόγραμμα, μέσω των Κτιριακών Υποδομών στο Ειδικό Δημοτικό, στο 7ο Δημοτικό και στο 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.