Καλαμάτα: Επισκευή και συντήρηση του νότιου πεζοδρομίου της Ναυαρίνου

Αθέατο για την πλειοψηφία, αλλά σημαντικό ως προς την υποδομή, το σκέλος αυτό παρουσιάζει σοβαρές φθορές τα τελευταία χρόνια λόγω της διάβρωσης αλλά και της παλαιότητας, με μεγάλα τμήματα τσιμέντου να έχουν υποχωρήσει και τον οπλισμό να έχει αποκαλυφθεί.

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε βάθος χρόνου από το έντονα διαβρωτικό περιβάλλον της θάλασσας, στα τοιχεία και στους προβόλους κατά μήκος του νότιου πεζοδρομίου της οδού Ναυαρίνου συνέταξε μελέτη και αυτή την περίοδο υλοποιεί το έργο «Εργασία για την επισκευή – Συντήρηση τοιχείων σε διάφορα σημεία του Δήμου (2025)».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, οι απαραίτητες εργασίες που εξελίσσονται αφορούν τη συντήρηση, κατά μήκος του μετώπου του νότιου πεζοδρομίου της οδού Ναυαρίνου, με τη χρηματοδότηση του έργου να καλύπτεται μέσω ΣΑΤΑ.