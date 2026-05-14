Δήμος Πύλου – Νέστορος: Τίμησε την 81η  επέτειο λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου  

Την 81η επέτειο από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τίμησε το περασμένο Σάββατο ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, σε μια σεμνή αλλά ιδιαίτερα συμβολική εκδήλωση μνήμης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο διατηρητέο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, έναν χώρο με ξεχωριστή ιστορική και συναισθηματική αξία για την τοπική κοινωνία, όπου τελέστηκε κατάθεση στεφάνων προς τιμήν όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Για το διαχρονικό μήνυμα της ημέρας μίλησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας Δημήτρης Σιψάς, ο οποίος αναφέρθηκε στις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη αποκατάστασης και αξιοποίησης του ιστορικού κτηρίου.

“Στόχος μας είναι η ένταξη του έργου σε κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ώστε να διασωθεί και να αναδειχθεί η ιστορική του ταυτότητα”.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος Γιάννης Πανταζόπουλος, ο πρόεδρος της κοινότητας Αμπελοκήπων Αγγελής Στρίκος, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας Δημοσθένης Κορδός και κάτοικοι της περιοχής που τίμησαν με την παρουσία τους την ιστορική επέτειο.