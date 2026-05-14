Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις στην 13η Ανθοκομική Δήμου Καλαμάτας

Ανάμεσα στο πλήθος των εκδηλώσεων που υλοποιούνται, ξεχωριστή θέση κατέχουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές όλων των ηλικιών, της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι η Ανθοκομική θα διαρκέσει έως την Κυριακή 17 Μαΐου, με ώρες λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

ΠΡΟΓΡΑΜΑ

Η σημερινή ημέρα στην Ανθοκομική είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση, το παιχνίδι και τη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μέσα από μια σειρά δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ., το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καλαμάτας υλοποιεί τη δράση «Γνωρίζω και αναγνωρίζω τα φυτά», δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της χλωρίδας. Τις ίδιες ώρες, το 6ο Σύστημα Αεροπροσκόπων παρουσιάζει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία με θέμα τα ομαδικά προσκοπικά παιχνίδια διαπαιδαγώγησης και κοινωνικοποίησης. Από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ., η IRIS Social Inclusion και οι εθελοντές της ΚΟΙΝΣΕΠ ΠΑΛΜΙ, στο πλαίσιο προγράμματος εκπαιδευτικής και εργασιακής ένταξης ευάλωτων ομάδων, πραγματοποιούν τη δράση «Blind Walk», ενώ την ίδια ώρα στο περίπτερο του Δήμου συνεχίζεται η ενημέρωση για τους τετράποδους φίλους μας υπό την αιγίδα της «Φάρις», μαζί με εργαστήρι ζωγραφικής με θέμα «Λουλούδια και Ζωάκια». Στις 11 π.μ., το Κολέγιο Παιχνιδούπολη παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Φυτά-Υπερήρωες κατακλύζουν την Καλαμάτα με χρώμα και φαντασία στην Ανθοκομική», σε μια δράση γεμάτη δημιουργικότητα για τα παιδιά. Το απογευματινό πρόγραμμα ξεκινά στις 6 μ.μ. στο περίπτερο του Δήμου με νέα ενημερωτική δράση για τα ζώα, εργαστήρι ζωγραφικής και το παιχνίδι της «Κρυμμένης Πατούσας», που θα διαρκέσουν έως τις 8 μ.μ. Η ημέρα ολοκληρώνεται στις 7:30 μ.μ., όπου ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Παράδεισος» διοργανώνει θεατρικό παιχνίδι με θέμα τη χλωρίδα, προσφέροντας μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία στους επισκέπτες της Ανθοκομικής.