Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Εγκρίθηκε η διακήρυξη για μεταφορά υπολειμματικών απορριμμάτων

Η απόφαση αφορά τη μελέτη με αντικείμενο τις «Εργασίες μεταφοράς υπολειμματικών απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 177.685,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το έργο περιλαμβάνει τη μεταφορά του υπολείμματος από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το ΚΔΑΥ Καλαμάτας προς τον χώρο επεξεργασίας αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων στην περιοχή της Καλλιρρόης Μεσσηνίας, σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από την Καλαμάτα. Η προβλεπόμενη ποσότητα αφορά 699 δρομολόγια, με τιμή μονάδας 205 ευρώ ανά δρομολόγιο. Η ανάθεση θα γίνει μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή. Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να είναι δεκαοκτώ μήνες ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή διαχείριση των υπολειμματικών απορριμμάτων που προκύπτουν μετά τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, άδειες μεταφοράς αποβλήτων και οχήματα για την ασφαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των δρομολογίων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας, ενώ η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

T.Αν.