Δεν αυξάνονται τα δημοτικά τέλη στην Τριφυλία

Τη μη αύξηση των δημοτικών τελών για το 2026 αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, στην προχθεσινή του έκτακτη συνεδρίαση.

Ενώ η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κατερίνα Τσιγκάνου. που ήταν και μοναδική παρούσα ΔΣ από την αντιπολίτευση. ζήτησε τη μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες και αύξηση για τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις και αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Στην εισήγηση του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Σωτήρης Μπακούρος επισήμανε ότι η οικονομική υπηρεσία κατέβαλε κάθε προσπάθεια να μην αυξηθούν τα τέλη και να μείνουν στα ίδια επίπεδα. Δε αυξάνονται, τόνισε, παρότι το κόστος έχει αυξηθεί και στην αποκομιδή και για τα ογκώδη απορρίμματα και για την ταφή που έρχεται. Για να ισοσκελιστούν, επισήμανε, χρησιμοποιήθηκε το πλεόνασμα που έρχεται από το 2025 το οποίο και μεταφέρεται στο 2026, επαναλαμβάνοντας πως καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια να μην αυξηθούν, καθώς είναι ανταποδοτικά.

Από την πλευρά της η κ. Τσιγκάνου τόνισε πως ως ΛΑΣΥ επαναφέρουν το αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών. “Υπενθυμίζουμε ότι πριν δύο χρόνια είχαμε καταψηφίσει την αύξησή τους, προειδοποιώντας πως το βάρος θα πέσει ξανά στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών. Σήμερα, με την ακρίβεια να τσακίζει το εισόδημα εργαζομένων, συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμενων και νέων ανθρώπων, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη ελάφρυνσης των δημοτών. Οι δημότες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μόνιμη πηγή εσόδων για να καλύπτονται οι ελλείψεις που δημιουργεί η διαρκής υποχρηματοδότηση των δήμων από το κράτος. Η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός και οι δημοτικές υπηρεσίες αποτελούν κοινωνικό δικαίωμα. Είναι βασικές υπηρεσίες του Δήμου και δεν μπορούν να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με την αρχή της συνεχούς ανταποδοτικότητας δηλαδή «πλήρωνε για να έχεις». Αντίθετα προτείνουμε αύξηση των δημοτικών τελών σε Τράπεζες ,σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε μεγάλες εταιρείες”.

Ομόφωνα ψηφίστηκε η έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή για κατηγορίες πολιτών.

Ακόμη ομόφωνα εγκρίθηκε το τέλος άρδευσης της ΔΚ Αρμενιών για το

έτος 2026 στα 0,88 λεπτά το στρέμμα. Όπως και η έγκριση 3ης παράτασης του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Κυπαρισσίας».

Τέλος ο κ. Μπακούρος αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου που ακόμη δεν έχει ψηφιστεί, λέγοντας πως βρίσκεται στη τελική του φάση, την ερχόμενη Δευτέρα θα πάει στη Δημοτική Επιτροπή για ψήφιση και στη συνέχεια στο Παρατηρητήριο για έγκριση. Εφόσον πάρει έγκριση θα περάσει άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ενώ καυστικός ήταν και για σχόλια που γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, σημειώνοντας πως “είναι ένα σοβαρό θέμα, όπου σήμερα το ΔΣ δεν μπορεί να πάρει απόφαση για ψήφισμα, αλλά πρέπει να κινηθούμε άμεσα”. Αυτοί που ωρύονται τώρα, είπε , είναι εκείνοι που διοικούσαν και τότε ποιούσαν την νήσσα, όταν εντάχθηκε (εννοώντας συνενώθηκε με αυτό της Καλαμάτας).

Κ.Μπ.