Δήμος Μεσσήνης: Ανεξαρτητοποιήθηκε σύμβουλος της μειοψηφίας

Πρόκειται για τον Νίκο Χριστοφιλόπουλο, η ανεξαρτητοποίηση του οποίου ανακοινώθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην επιστολή του που ανέγνωσε ο πρόεδρος του Σώματος Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης, ο κ. Χριστοφιλόπουλος που το προηγούμενο διάστημα είχε παραιτηθεί από επιτροπές και Δ.Σ. Νομικών Προσώπων όπου συμμετείχε, επικαλείται προσωπικούς και λόγους διαφωνίας στον τρόπο αντιπολίτευσης. Και δηλώνει πως θα συνεχίσει να εργάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών.

Από τη μείζονα μειοψηφία με επικεφαλής τον Κώστα Γεωργακόπουλο, νωρίτερα, είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι σύμβουλοι Γιώργος Γρουσουζάκος και Κώστας Κατσούλης.

Να υπενθυμίσουμε ότι επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 2023 ήταν ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Τσώνης, που μετά την εκλογική του ήττα παραιτήθηκε και οι σύμβουλοι της παράταξης εξέλεξαν διάδοχό του τον Κ. Γεωργακόπουλο, άλλοτε δήμαρχο Ιθώμης.

Οταν ο τελευταίος ζήτησε να ενημερώνεται και η μείζων μειοψηφία, με κοινοποίηση των επιστολών ανεξαρτητοποίησης, ο Κ. Κατσούλης ανέφερε ότι τον ενημέρωσε τηλεφωνικά για τους λόγους της παραίτησής του και παρατήρησε πως ήταν μέλος της παράταξης του Δήμου Μεσσήνης 2006 που αποτέλεσε τη μήτρα, προσθέτοντας: “Είχε άλλα δεδομένα, άλλες προοπτικές. Ετσι κρίνω, έτσι αποφάσισα, δεν έχω πρόβλημα προσωπικά”.

