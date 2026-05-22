Διαμαρτυρίες για το λεωφορείο στο Χανδρινού

Τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, το Τοπικό Συμβούλιο Χανδρινού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας καταγγέλλουν ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας και ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξωραϊστικός Σύλλογος, “για την αδιαφορία που έχουν επιδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα για τα προβλήματα της Κοινότητας Χανδρινού και όχι μόνο”.

Οι δύο σύλλογοι σημειώνουν, σε ανακοίνωσή τους: “Σε προπολεμικές εποχές έχει γυρίσει το χωριό το τελευταίο διάστημα, επειδή είναι αποκλεισμένο από την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς το δημόσιο λεωφορείο με ευθύνη των παραπάνω, δεν διέρχεται εδώ και ένα χρόνο από το χωριό.

Οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν αυτοκίνητο, είναι υποχρεωμένοι ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών (βροχή, κρύο, καύσωνας) να πηγαίνουν με τα πόδια στο γειτονικό Σουληνάρι, σε απόσταση 3 χιλιόμετρα, για να πάρουν το λεωφορείο για να πάνε στην Πύλο ή στην Καλαμάτα (προπολεμικές καταστάσεις εν έτη 2026).

Για να πάει κάποιος με αυτοκίνητο στην Πύλου που είναι όλες οι δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και το κέντρο υγείας, γιατί γιατρός στο χωριό μας είναι είδος προς εξαφάνιση πρέπει ή να ‘σπάσει’ το αυτοκίνητό του, πηγαίνοντας από το χωριό Κυνηγού, γιατί ο δρόμος έχει διαλυθεί από τα πολλά φορτηγά του εργολάβου του νέου δρόμου ή να πάει από το χωριό Πύλα, κινδυνεύοντας να τρακάρει σε τόσο στενό δρόμο με μεγάλη κίνηση ή από τον δρόμο του Κορυφασίου τριπλασιάζοντας τον χρόνο και το κόστος μετακίνησης”.

Οι σύλλογοι από το Χανδρινού ζητούν να τους “απαντήσουν οι παραπάνω αρμόδιοι εγγράφως τους λόγους αποκλεισμού του χωριού, τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν σκεφτεί, όταν έδωσαν επ’ αόριστον παράταση στο κλείσιμο του δρόμου και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της κυκλοφορίας και άρσης του αποκλεισμού του χωριού μας” και καταλήγουν:

“Σε περίπτωση που δεν βρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα, οι κάτοικοι θα προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις, προμηνύοντας ένα πολύ θερμό καλοκαίρι”.