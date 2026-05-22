Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόταση χρηματοδότησης για παράκαμψη Χαρακοπιού

Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ωρίμανση των διαδικασιών στα μεγάλα έργα υποδομής της Μεσσηνίας, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου 2026-2030.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τις διαδικασίες για τις απαλλοτριώσεις της παράκαμψης Άστρους (Τμήμα Α) στην επαρχιακή οδό 3 Τρίπολη - Άστρος. Στόχος της περιφερειακής αρχής είναι να δρομολογούνται έγκαιρα οι απαλλοτριώσεις σε έργα που διαθέτουν ώριμες μελέτες και αδειοδοτήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτερη υλοποίηση, καλύτερος προγραμματισμός και προστασία του δημόσιου χρήματος από μελλοντικές αυξήσεις κόστους.

Η παρέμβαση γίνεται με στόχο την αλλαγή του τρόπου σχεδιασμού των μεγάλων έργων υποδομής, ώστε οι απαραίτητες διαδικασίες να προχωρούν έγκαιρα και τα έργα να είναι ώριμα πριν την έναρξη της κατασκευής τους, όπως σημειώνει σε παρέμβασή του ο αναπληρωτής περιφερειάρχης και πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του, ο κ. Λαμπρόπουλος επισημαίνει ότι η έγκαιρη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων αποτελεί στρατηγική επιλογή για να προχωρούν οι παρεμβάσεις με ταχύτητα και χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις για τις τοπικές κοινωνίες, ακολουθώντας την κατεύθυνση που έχει δώσει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.