Ανάκληση παρατάσεων ωραρίου μουσικής στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Το θέμα εισήχθη προς συζήτηση έπειτα από εισηγήσεις της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, κατόπιν σχετικών εγγράφων του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, στα οποία καταγράφονταν παραβάσεις των όρων που συνοδεύουν τις αποφάσεις παράτασης ωραρίου μουσικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής, σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ηχοστάθμης, το οποίο ανέρχεται στα 80 ντεσιμπέλ. Σε μία περίπτωση οι μετρήσεις κατέγραψαν 83,6 και 82,5 ντεσιμπέλ, ενώ σε άλλη περίπτωση 94,2 και 92,7 ντεσιμπέλ. Οι συγκεκριμένες υπερβάσεις κρίθηκαν ως παραβίαση των όρων βάσει των οποίων είχαν χορηγηθεί οι παρατάσεις ωραρίου χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων. Στις σχετικές αποφάσεις προβλέπεται ρητά ότι η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων μπορεί να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και η ανάκληση της παράτασης. Πριν από την εισήγηση προς τη Δημοτική Επιτροπή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είχαν καλέσει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις ή αντιρρήσεις τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη μία περίπτωση κατατέθηκαν αντιρρήσεις, στις οποίες μεταξύ άλλων γινόταν αναφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μέτρηση, ενώ στην άλλη περίπτωση, σύμφωνα με την εισήγηση, δεν υπήρξε ανταπόκριση μέχρι τη σύνταξη του σχετικού εγγράφου. Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με στόχο την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων και την προστασία της κοινής ησυχίας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση κατοικιών, επαγγελματικών δραστηριοτήτων και επισκεπτών, όπως το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η παράταση αφορούσε έως 3 ώρες εντός των καταστημάτων.

Τ.Αν.