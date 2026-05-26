Το κυκλοφοριακό δεν είναι επικοινωνιακό πρόβλημα

Η κυκλοφοριακή μελέτη με την οποία λειτουργεί η Καλαμάτα είναι της δεκαετίας του '80. Στη συνέχεια έγιναν διάφορες παρεμβάσεις, χωρίς όμως να γίνει ποτέ μια ολοκληρωμένη μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης. Τα τελευταία χρόνια, με τις αναπλάσεις στο κέντρο αλλά και με την αύξηση των κατοίκων και των επισκεπτών, το κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει γίνει τεράστιο. Η καθυστέρηση να συνταχθεί μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη και να υπάρξει ολοκληρωμένη διαχείριση της στάθμευσης είναι γνωστή, και οφείλεται στην άρνηση των τελευταίων δημοτικών αρχών να αναλάβουν το πολιτικό κόστος που απαιτούν οι αλλαγές στο συγκεκριμένο τομέα.

Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε για μία ακόμα φορά ότι θα ανατεθεί η σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης. Πρόκειται για άλλη μια κίνηση προκειμένου να κερδηθεί χρόνος. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί τοποθετεί την ανάθεση και την ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής μελέτης για μετά τις εκλογές. Μέχρι τότε, η κατάσταση στην κυκλοφορία θα παραμείνει ως έχει, ενώ ενδέχεται να εφαρμοστεί ελεγχόμενη στάθμευση σε όλο το κέντρο της πόλης.

Η σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης, σε συνδυασμό με τη διαχείριση της στάθμευσης και την κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Δεν μπορεί να σέρνεται με αναθέσεις μελετών σε αναπτυξιακές εταιρείες και να περιμένουμε να βγουν αποτελέσματα μετά από μερικά χρόνια. Είναι προφανές ότι η δημοτική αρχή δεν βιάζεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο έχει πλέον κακοφορμίσει. Μοιάζουν σαν να μην κυκλοφορούν στην πόλη τις ώρες αιχμής και να μην αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος.

Η επικοινωνιακή διαχείριση των προβλημάτων δεν είναι, προφανώς, αυτό που έχει ανάγκη η Καλαμάτα. Απαιτείται άλλος τρόπος δράσης και λειτουργίας. Το κυκλοφοριακό και η στάθμευση σε κέντρο και παραλία είναι ζητήματα που καθορίζουν την καθημερινότητα, αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης. Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι να ανακοινώνεται η σύνταξη μιας κυκλοφοριακής μελέτης η οποία κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και μετά θα δούμε αν και πότε θα εφαρμοστεί. Το συγκεκριμένο «έργο» έχει παιχτεί πολλές φορές μέχρι τώρα και ξέρουμε όλοι το τέλος του.

Η Καλαμάτα έχει ανάγκη από αποφάσεις και ανάληψη πρωτοβουλιών που θα την καταστήσουν ελκυστική για τους επισκέπτες και ανθρώπινη για τους κατοίκους. Το να φοβούνται κάποιοι να αλλάξουν παγιωμένες καταστάσεις είναι κατανοητό, αλλά δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη η πόλη και οι άνθρωποί της.

