Ανακοίνωση της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας για την αυτοκτονία των δύο μαθητριών

Η ανακοίνωση αναφέρει:

“Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με την αυτοκτονία των δύο μαθητριών. Γεγονότα όπως αυτά μας γεμίζουν αγωνία και προβληματισμό για τις πιέσεις, τη μοναξιά, τα αδιέξοδα αλλά και την ανασφάλεια που βιώνουν σήμερα πολλά παιδιά και νέοι άνθρωποι για το μέλλον τους, μέσα σε μια κοινωνία όπου κυριαρχούν η εργασιακή ανασφάλεια, η αβεβαιότητα και η δυσκολία να ονειρευτούν μια ζωή με αξιοπρέπεια και σταθερότητα μέσα σε ένα σχολείο εξετασιοκεντρικό που απομακρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες από τη χαρά της γνώσης, εντείνει το άγχος, την ανασφάλεια και ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες.

Τα φαινόμενα αυτά δεν εμφανίζονται έξω από την κοινωνική πραγματικότητα που ζούμε. Πολλοί νέοι, καθότι βρίσκονται διαρκώς συνδεδεμένοι ψηφιακά, αισθάνονται όλο και πιο απομονωμένοι, μεγαλώνοντας μέσα σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, πίεσης και αβεβαιότητας για το μέλλον. Την ίδια στιγμή, πολλές οικογένειες, επιβαρυμένες από τις

απαιτήσεις της καθημερινότητας και τις οικονομικές δυσκολίες, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες και τις αγωνίες των παιδιών τους.

Οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε καθημερινά να ανταποκριθούμε όχι μόνο στις διδακτικές μας υποχρεώσεις αλλά και σε ένα συνεχώς αυξανόμενο βάρος εξωδιδακτικών εργασιών και διοικητικών απαιτήσεων. Η υπερφόρτωση αυτή μας απομακρύνει, αντικειμενικά, από τον ουσιαστικό παιδαγωγικό μας ρόλο και περιορίζει τη δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας και στήριξης των μαθητών/τριών μας. Ως εκπαιδευτικοί, θεωρούμε αναγκαία την ουσιαστική ενίσχυση της ψυχολογικής και συμβουλευτικής στήριξης στα σχολεία, με μόνιμη παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου άγχους και πολλαπλών πιέσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να υπάρξει ουσιαστική μείωση του

αριθμού και της έντασης των εξετάσεων, ώστε το σχολείο να επανακτήσει τον μορφωτικό, παιδαγωγικό και κοινωνικό του χαρακτήρα.

Το σχολείο πρέπει να αποτελεί χώρο ασφάλειας, δημιουργίας, συλλογικότητας, ελπίδας και στήριξης για κάθε παιδί.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των μαθητριών και στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση στον πόνο τους.

Οφείλουμε να σταθούμε πιο ουσιαστικά δίπλα στους νέους ανθρώπους, ακούγοντας τις ανάγκες και τις αγωνίες τους με ευαισθησία και η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνές της.

Αγωνιζόμαστε και παλεύουμε για ένα σχολείο και μια κοινωνία όπου τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να μορφώνονται ουσιαστικά, να ονειρεύονται, να δημιουργούν, να ζουν με αξιοπρέπεια και να είναι πραγματικά ευτυχισμένοι”.