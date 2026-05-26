Βασιλόπουλος: “Αναγκαίο βήμα ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης”

Στη σωστή κατεύθυνση θεωρεί ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, - απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας - ότι κινείται ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο θέμα της εκλογικής διαδικασίας που καταργεί τις εκλογές της δεύτερης Κυριακής και ανακηρύσσει δήμαρχο από την πρώτη με 42% και μία ψήφο.

Ο δήμαρχος εξέφρασε αντιρρήσεις για την κατάργηση των Δημοτικών Ενοτήτων και της εκλογής εκπροσώπων τους και για τη μείωση των μελών των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Αρχικά, ενημέρωσε ότι χθες το μεσημέρι, ξεκίνησε επίσημα η διαβούλευση με το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και τους 13 προέδρους των ΠΕΔ και τον υπουργό Εσωτερικών και τους συνεργάτες του και πως θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις διαβούλευσης μέχρι τις 6 Ιουνίου.

Ειδικότερα, ο κ. Βασιλόπουλος απάντησε: “Εχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα πολύ σπουδαίο και αναγκαίο βήμα. Αποτυπώνει όλες τις νομοθεσίες που υπάρχουν στο ελληνικό κράτος πολλές δεκαετίες τώρα, κάνει διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων, δίνει ξεκάθαρο πλαίσιο για να μπορέσεις να ακολουθήσεις πολιτικές που θέλεις να εφαρμόσεις, κοινωνικές στην προκειμένη περίπτωση, είναι και τα οικονομικά πολύ κρίσιμα - υπάρχει αυστηρός έλεγχος και σύγχρονο πλαίσιο - και μέσα σε όλα αυτά συμπεριλαμβάνεται και η νέα διαδικασία εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών”.

Υποστήριξε πως “το μείζον δεν είναι η εκλογική διαδικασία, είναι όλα τα άλλα που προηγούνται και όλα τα άλλα που αναφέρονται” και πρόσθεσε: “Εμείς θεωρούμε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Εχουμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις που τις έχουμε καταθέσει ως ΠΕΔ. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια ευρεία διαβούλευση με τους δημάρχους της ΠΕΔ Πελοποννήσου και στελέχη της ΚΕΔΕ και του υπουργείου. Εκεί εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας για θέματα που αφορούν τις κοινότητες, για την κατάργηση των Δημοτικών Ενοτήτων. Θα πρέπει να παραμείνουν οι Δ.Ε., θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση από τους πρώην δήμους. Αν καταργηθούν οι Δ.Ε. ενδεχομένως να εκλέγονται όλοι όσοι είναι από την Καλαμάτα στη δική μας περίπτωση και να μην εκλέγεται κανένας από τα Αρφαρά και τον Αρι ή τη Θουρία. Και άλλες λεπτομέρειες, με το πόσα άτομα θα απαρτίζονται τα Συμβούλια των Κοινοτήτων. Γιατί να τα μειώσουμε; Εθελοντές έχουμε βρει, εργάτες που εργάζονται καθημερινά για το καλό της πόλης. ‘Η η απαρτία πως προσδιορίζεται σε αυτά”.

Καταλήγοντας, ο δήμαρχος πληροφόρησε ότι “σήμερα (χθες) θα φύγει το έγγραφο που είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης που πραγματοποιήσαμε ως ΠΕΔ και θα αποσταλεί στον υπουργό. Θα ενσωματωθεί στα στοιχεία της διαβούλευσης. Θα έχετε αναλυτική ενημέρωση το επόμενο διάστημα”.

Γ.Σ.