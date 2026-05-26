Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του δέρματος

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε με αφορμή τον Μάιο, μήνα ευαισθητοποίησης για το μελάνωμα, και υλοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου και στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κυπαρισσίας, με τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Στη δράση συμμετείχαν ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας, ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, ο Δήμος Κορίνθου, η Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία.

Εκτός από τον προληπτικό έλεγχο, οι πολίτες ενημερώθηκαν για τους τρόπους προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Η μεγάλη συμμετοχή οδηγεί πλέον την Περιφέρεια στον σχεδιασμό τρίτου κύκλου του προγράμματος, με στόχο να εξεταστεί ακόμη μεγαλύτερος αριθμός πολιτών, ενώ αντίστοιχες δράσεις προγραμματίζεται να επεκταθούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου.