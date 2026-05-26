"Η Φιλολογία σε πάει κι αλλού... Φιλολογία και Σύγχρονο Επιχειρείν" στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ημέρας Καριέρας του Τμήματος Φιλολογίας και θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα Καπετάν Βασίλη της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα, ενώ υπάρχει δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης.

Η εκδήλωση εστιάζει στη σύνδεση των φιλολογικών σπουδών με τις σύγχρονες επαγγελματικές και επιχειρηματικές προοπτικές, αναδεικνύοντας τη δυναμική των ανθρωπιστικών σπουδών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Στόχος της είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες εναλλακτικές διαδρομές επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσα από τη Φιλολογία σε τομείς όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός, το βιβλίο, η δημιουργική οικονομία και η τεχνολογία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των UniStart Hubs από τον συντονιστή της Δομής UniStart Καλαμάτας Δημήτρη Βούλγαρη, ενώ θα ακολουθήσει η θεματική ενότητα “Alumni Talk: Δεξιότητες, Εμπειρίες & Επόμενα Βήματα”, με ομιλήτρια την απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γεωργία Αγγελοπούλου, η οποία θα μοιραστεί την προσωπική της διαδρομή μετά τις σπουδές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Φιλολογία,

Επιχειρείν και Καινοτομία», με τη συμμετοχή επαγγελματιών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν η ιδρύτρια της PHAOS Νέλλη Κουβελάκη, η ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου Βιβλιόπολις Δήμητρα Δημοπούλου και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πληροφορικής X.I.T. Θεοφάνης Ξενικάκης, αναδεικνύοντας μέσα από τις τοποθετήσεις τους τη σημασία των φιλολογικών σπουδών στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη διεπιστημονική συνεργασία.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές, φοιτήτριες, αποφοίτους και νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξερευνήσουν νέες επαγγελματικές προοπτικές και να γνωρίσουν παραδείγματα ανθρώπων που αξιοποίησαν δημιουργικά το υπόβαθρο των ανθρωπιστικών σπουδών στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://unistarthubs.gr/.