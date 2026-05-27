Γραφείο υποστηριζόμενης απασχόλησης στη Μεσσηνία

Τη λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης στη Μεσσηνία προωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω νέας πρόσκλησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», με στόχο την εργασιακή ένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος.

Η πρόσκληση, με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου υποστηριζόμενης απασχόλησης – ΕΓΥΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και αφορά τη συγχρηματοδότηση εξειδικευμένης δομής που θα στηρίζει πολίτες με αυξημένες ανάγκες υποστήριξης στην πρόσβασή τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ με δημόσια δαπάνη 200.000 ευρώ και εντάσσεται στον στόχο της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες.

Το γραφείο θα παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης και προετοιμασίας υποψηφίων εργαζομένων, διασύνδεσης με εργοδότες, υποστήριξης στην αναζήτηση εργασίας, συμβουλευτικής και παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας των ωφελουμένων. Παράλληλα, προβλέπεται συνεργασία με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τη ΔΥΠΑ και κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηριζόμενης απασχόλησης.

Η παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την κοινωνική συνοχή, τη συμπερίληψη και την ψυχική υγεία, με έμφαση στις ίσες ευκαιρίες και στην ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνική και οικονομική ζωή.