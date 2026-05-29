Ομιλία Μαντά για ψηφιακό κράτος

«Με την εφαρμογή της αρχής “Μόνον Άπαξ”, τις νέες βελτιώσεις στο gov.gr και το Gov.gr Wallet, την αξιοποίηση του νέου ψηφιακού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης και μια σειρά ακόμη σημαντικών παρεμβάσεων, κάνουμε σήμερα ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για ένα καλύτερο και πιο σύγχρονο κράτος: ψηφιακό, διαλειτουργικό και αποτελεσματικό. Ένα κράτος που δεν λειτουργεί για τον εαυτό του, αλλά βρίσκεται στην υπηρεσία της κοινωνίας και των πολιτών».

Αυτό τόνισε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς στην Ολομέλεια της Βουλής, ως εισηγητής του νέου σχεδίου νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διασυνοριακή αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δικαιολογητικών και τις νέες υπηρεσίες του gov.gr και του Gov.gr Wallet, υπογραμμίζοντας ότι το νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον διαρκή εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, που υλοποιείται με συνέπεια από το 2019 έως σήμερα.

Ο κ. Μαντάς στάθηκε ιδιαίτερα στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής αρχής «Μόνον Άπαξ» (“OnceOnly”), μέσω της οποίας πολίτες και επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται πλέον να προσκομίζουν επανειλημμένα τα ίδια δικαιολογητικά σε διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες ή κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια βαθιά αλλαγή φιλοσοφίας στη λειτουργία του κράτους, όπου η ευθύνη της αναζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταφέρεται πλέον στη δημόσια διοίκηση και όχι στον πολίτη. Παράλληλα, επεσήμανε ότι με τις νέες ρυθμίσεις ενισχύεται σημαντικά η διαλειτουργικότητα μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, διαμορφώνοντας σταδιακά ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα που επιτρέπει ταχύτερες, ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αναφερόμενος στις επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου, ο Μεσσήνιος βουλευτής σημείωσε ότι περιλαμβάνονται σημαντικές βελτιώσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας: τη δημιουργία Μητρώου Ανακλήσεων Οχημάτων για την έγκαιρη ενημέρωση των ιδιοκτητών, τη διεύρυνση της χρήσης ψηφιακών αντιγράφων ταυτότητας, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία, την αναβάθμιση της εφαρμογής ‘MyStreet’ με νέα γεωχωρικά δεδομένα (φορτιστές αυτοκινήτων, απινιδωτές και σημεία συγκέντρωσης έκτακτης ανάγκης), η θεσμοθέτηση του gov.gr Messenger ως ενιαίου μηχανισμού ηλεκτρονικής ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης για το gov.gr και το Gov.gr Wallet, με πλήρεις εγγυήσεις νομιμότητας, διαφάνειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο κ. Μαντάς υπογράμμισε επίσης ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο καλύτερης διακυβέρνησης, απλούστευσης της καθημερινότητας και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και κοινωνίας. Τέλος, κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε ότι η χώρα οφείλει να παραμείνει σταθερή στην πορεία δημιουργίας ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και φιλικού προς τον πολίτη κράτους, επισημαίνοντας ότι «κάθε μικρό βήμα απέναντι στη γραφειοκρατία αποτελεί μια ουσιαστική νίκη για τους πολίτες, την κοινωνία και την υγιή επιχειρηματικότητα»