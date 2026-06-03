Τίμησαν της επέτειο της μάχης στο Κατσαρού

Με κάθε επισημότητα τιμήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου στο Κατσαρού, η 201 η επέτειος της μάχης κατά των Αράβων του Ιμπραήμ, η οποία έγινε στις 27 Μαΐου 1825.

Στην εκδήλωση παρόντες ήταν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Αναστάσης Σκοπετέας, ο αντιδήμαρχοι του Οιχαλίας Αντώνης Χιώτης, Δανιήλ Βλαχόπουλος και Δημοσθένης Τράγος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέας Καραγιάννης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Κατσαρού Περικλής Σταυρόπουλος που επιμελήθηκε την

εκδήλωση και καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους απευθύνοντας χαιρετισμό, πρόεδροι άλλων Κοινοτήτων του Δήμου Οιχαλίας, πρόεδροι κι εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και κάτοικοι του Κατσαρού.

Οι ιερείς Χρήστος Αδαμόπουλος και Στέφανος Καραγιάννης τέλεσαν τρισάγιο στην μνήμη των πεσόντων της μάχης.

Ο καθηγητής - συγγραφέας Γιώργος Κουρκούτας εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας και η δήμαρχος Π. Γεωργακοπούλου στον χαιρετισμό της στάθηκε στην σημαντική συμβολή που είχαν και μάχες μικρότερες και όχι τόσο γνωστές για την απελευθέρωση της πατρίδας.

Παρατήρησε πως “η μάχη αυτή, αν και δεν συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές της Ελληνικής Επανάστασης, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα θάρρους, ενότητας και αυτοθυσίας. Είναι μία από τις ηρωικές σελίδες της Μεσσηνιακής γης, που κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της Επανάστασης, σε μια από τις πιο δύσκολες και κρίσιμες περιόδους του Αγώνα. Γιατί η ελευθερία της πατρίδας μας δεν κατακτήθηκε μόνο μέσα από τις μεγάλες και ξακουστές μάχες, αλλά και μέσα από μικρότερους αγώνες, όπως αυτός εδώ στο Κατσαρού, όπου απλοί άνθρωποι στάθηκαν με γενναιότητα απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις και συνέβαλαν καθοριστικά στον κοινό σκοπό της απελευθέρωσης”.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς από τους Συλλόγους “Αγία Τριάδα” και “Παράδεισος” και κεράσματα από τον Δήμο Οιχαλίας και την Κοινότητα Κατσαρού.