Δημοτικά Υπνωτήρια Καλαμάτας: Από τα εγκαίνια του 2021 στο αδιέξοδο της μη λειτουργίας

Με πανηγυρικό τρόπο είχαν εγκαινιαστεί από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας, στις 3 Νοεμβρίου του 2021, τα Δημοτικά Υπνωτήρια στο Δυτικό Κέντρο, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Ωστόσο, σχεδόν πέντε χρόνια μετά, η δομή που είχε παρουσιαστεί ως σημαντική κοινωνική παρέμβαση για την υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ με τον τρόπο που είχε σχεδιαστεί. Η απουσία άδειας λειτουργίας, οι εκκρεμότητες σε κτιριακό επίπεδο, αλλά και η παρατεταμένη παραμονή ηλικιωμένου ζευγαριού στον χώρο, οδήγησαν την κατάσταση σε αδιέξοδο.

Το θέμα επανήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με αφορμή την εισήγηση για την έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δημοτικό Υπνωτήριο. Σύμφωνα με την εισήγηση του Δήμου, ζητήθηκε η λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά δύο ατόμων, τα οποία, όπως αναφέρεται, διαμένουν αυθαίρετα σε οικίσκο των Δημοτικών Υπνωτηρίων.

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φάβας, τοποθετούμενος για το ζήτημα της αδειοδότησης, ανέφερε ότι σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ζητηθεί να εκπονηθεί μελέτη, ώστε το διπλανό κτίριο, το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό κτίριο διοίκησης, να επισκευαστεί. Όπως εξήγησε, όταν ολοκληρωθεί η σχετική προετοιμασία, θα αποσταλούν τα απαραίτητα έγγραφα για την αδειοδότηση.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο βρίσκονται αντικείμενα του Μεσσηνιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου και έπρεπε πρώτα να βρεθεί κατάλληλος χώρος για τη μεταφορά τους. Όπως γνωστοποίησε, ο χώρος έχει πλέον βρεθεί και η μεταφορά αναμένεται να γίνει εντός Ιουνίου, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης.

Αναφορικά με την παρατεταμένη παραμονή του ζευγαριού, ο κ. Φάβας έκανε λόγο για κατάχρηση της εμπιστοσύνης που έδειξε ο Δήμος, προκειμένου οι δύο άνθρωποι να βρουν νέα στέγη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, δεν υπήρξε διάθεση αποχώρησης, παρότι στον χώρο έφτασαν τόσο η Δημοτική Αστυνομία όσο και η ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε, το ζευγάρι περιόρισε τη χρήση του χώρου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η υπηρεσία να φιλοξενήσει και άλλα άτομα στη δομή.

Ο κ. Φάβας σημείωσε ακόμη ότι όσοι έχουν ζητήσει βοήθεια από τον Δήμο έχουν εξυπηρετηθεί, ώστε να μη μείνουν στον δρόμο, ακόμη και με φιλοξενία σε ξενοδοχείο. Τόνισε, δε, ότι μια δομή που προορίζεται για πολλούς δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ατομικά, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει σύνταξη του εμπλεκόμενου. Όπως είπε, ο Δήμος έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια με ειρηνικό τρόπο, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση, ενώ παράλληλα το ζευγάρι λάμβανε φαγητό από το δημοτικό συσσίτιο.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία άδειας λειτουργίας, επισημαίνοντας ότι η δομή εγκαινιάστηκε εδώ και χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες. Όπως ανέφερε, αυτές θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα και όχι να έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, επέκρινε τα αργά αντανακλαστικά του Δήμου ως προς τη μεταφορά των αντικειμένων του Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

Ο κ. Τζαμουράνης εξέφρασε και τον προβληματισμό του για το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί κάποιο απευκταίο περιστατικό μέσα στη δομή, από τη στιγμή που αυτή δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας. Χαρακτήρισε ακόμα την υπόθεση «πονεμένη ιστορία», σχολιάζοντας ότι οι παλαιότερες εξαγγελίες για τη δημιουργία δημοτικών πλυντηρίων και κομμωτηρίων αποτέλεσαν περισσότερο επικοινωνιακή τακτική. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι προβλεπόμενες ενέργειες θα μπορούσαν να προχωρήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφερθεί στους ενδιαφερόμενους μια εναλλακτική λύση, ενδεχομένως μέσω κάποιας άλλης δομής.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, εστίασε στην κοινωνική διάσταση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητη περίπτωση, καθώς αφορά ηλικιωμένα άτομα. Πρότεινε το θέμα να επανεξεταστεί, επισημαίνοντας την απουσία έκθεσης κοινωνικού λειτουργού, η οποία θα μπορούσε να αποτυπώσει την πραγματική κατάσταση των ανθρώπων αυτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός αναφέρθηκε στο ευρύτερο πρόβλημα της αστεγίας στην πόλη, λέγοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται στον δρόμο, σε διάφορα σημεία, όπως στο Πάρκο του ΟΣΕ. Όπως σημείωσε, είναι κρίμα να μη λειτουργεί όπως πρέπει μια υπάρχουσα δομή, η οποία, με σωστή οργάνωση, θα μπορούσε να εξυπηρετεί δεκάδες άτομα.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς στάθηκε στον κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος προβλέπει φιλοξενία για επτά ημέρες, την ώρα που, όπως ανέφερε, οι εμπλεκόμενοι έχουν παραμείνει στον χώρο για δεκατρείς μήνες. Ο ίδιος πρότεινε, από τη στιγμή που η δομή δεν είναι ακόμη νόμιμη, να μη φιλοξενείται κανείς από εδώ και πέρα, ενώ μίλησε για παραβίαση του κανονισμού και επέκρινε τη δημοτική αρχή για τους χειρισμούς της.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι υπήρξε ευαισθησία στο θέμα και ότι η δημοτική αρχή εξάντλησε κάθε δυνατότητα, ώστε να ολοκληρωθεί με ομαλό τρόπο η προσωρινή φιλοξενία. Όπως ανέφερε, στη δομή πρέπει πλέον να γίνουν ανακατασκευές, καθώς έχουν προκληθεί μεγάλες φθορές, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά. Τόνισε επίσης ότι όσο ο χώρος τελεί υπό κατάληψη, είναι αδύνατο να προχωρήσει η κανονική λειτουργία του.

Ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρόσφατα χρειάστηκε να φιλοξενηθεί άστεγος για δύο ημέρες, ωστόσο το ζευγάρι δεν επέτρεψε την είσοδό του στη δομή, με αποτέλεσμα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να καλύψει τη φιλοξενία του σε ξενοδοχειακό κατάλυμα.

Η υπόθεση των Δημοτικών Υπνωτηρίων αναδεικνύει, πλέον, δύο παράλληλα ζητήματα: αφενός την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και αποκατάστασης, ώστε η δομή να λειτουργήσει νόμιμα και οργανωμένα, και αφετέρου την ανάγκη κοινωνικής διαχείρισης περιπτώσεων ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Το ζητούμενο για τον Δήμο Καλαμάτας είναι να περάσει από τις εξαγγελίες και τις εκκρεμότητες στην ουσιαστική λειτουργία μιας δομής που, σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών αναγκών, θα μπορούσε να προσφέρει πραγματική στήριξη σε ανθρώπους που δεν έχουν στέγη.