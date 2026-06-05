Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Κόντρα για νέο κώδικα και εκλογικό νόμο

H δημοτική αρχή, όμως, είχε διαφορετική άποψη και με υπόδειξη του δημάρχου και προέδρου της ΠΕΔ Πελοποννήσου καταψήφισε το πλαίσιο των αιτημάτων, που κατέθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.

Ειδικότερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφία Βασίλης Τζαμουράνης, στην εισήγηση του θέματος “Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ανησυχίες και προβληματισμοί”, τόνισε ότι “η προτεινόμενη ρύθμιση με την κατάργηση του παραδοσιακού δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών μαζί με τη μείωση του ποσοστού στο 42%+1 ευνοεί, όμως, σκανδαλωδώς τις υπάρχουσες δημοτικές αρχές”.

Ασκησε έντονη κριτική στον “αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ με το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, στον κρατικό έλεγχο και την κηδεμονία των ΟΤΑ και στη μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους απαιτούμενους πόρους”.

Παρατήρησε πως “δεν τολμά βαθιές αλλαγές στον τρόπο επιλογής των αιρετών, όπως π.χ. το ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, την χωριστή εκλογή των προέδρων και των Τοπικών Συμβουλίων. Δεν επιλύει πάγια προβλήματα που ταλανίζουν τους ΟΤΑ: υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και άλλα”.

Ο κ. Τζαμουράνης επισήμανε ότι “η επιχείρηση κατάργησης του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών αποτελεί μια ωμή υποβάθμιση της δημοκρατικής διαδικασίας και της λαϊκής κυριαρχίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η εισαγωγή ενός τεχνητού συστήματος ταυτόχρονης δήλωσης πρώτης και δεύτερης προτίμησης στο ίδιο ψηφοδέλτιο στερεί από τους πολίτες το δικαίωμα της συνειδητής καθαρής επιλογής και μετατρέπει την κάλπη σε μαθηματικό γρίφο.

Η κατάργηση του β’ γύρου δεν γίνεται για λόγους ‘ταχύτητας’ ή ‘κόστους’, αλλά για να αποφευχθούν οι ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες και η κριτική στάση των πολιτών απέναντι στους εκλεκτούς της κεντρικής εξουσίας. Η προτεινόμενη ρύθμιση μαζί με τη μείωση του ποσοστού στο 42%+1 φυσικά ευνοεί σκανδαλωδώς τις υπάρχουσες δημοτικές αρχές”.

Τέλος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας “να εκφράσει την αντίθεσή του στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ζητώντας: Την θεσμική θωράκιση, αυτονομία και αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την οικονομική της αυτοδυναμία μέσω της φορολογικής αποκέντρωσης και την επαρκή χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη λογοδοσία κι ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των ΟΤΑ., Επαρκή στελέχωση των ΟΤΑ με αξιοκρατία και το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να παρέχουν σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στην κοινωνία”.

* Θέμα με τίτλο “Πρόταση για έκφραση αντίθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για το νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης»” είχε καταθέσει για συζήτηση κι έγκριση και ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος.

Στην τοποθέτησή του μίλησε για απαράδεκτο κατασκεύασμα και παρατήρησε πως “εδώ και πάνω από 15 χρόνια, οι δυνάμεις του ΚΚΕ, οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπείρωσης, χρησιμοποιούμε τον όρο «Τοπική Διοίκηση», γιατί ο όρος «αυτοδιοίκηση» στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Αφού οι δήμοι, μετά από διαδοχικούς νόμους, λειτουργούν ως κρατικές υπηρεσίες που υλοποιούν εντολές των εκάστοτε κυβερνήσεων, σε ένα κράτος που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων σε βάρος της πλειοψηφίας”.

Ο κ. Οικονομάκος εκτίμησε ότι “σήμερα η κυβέρνηση, με το νέο Κώδικα, όχι μόνο «τακτοποιεί» συγκεχυμένες αρμοδιότητες... αλλά κάνει μία ακόμα αντιδραστικότερη τομή. Όχι μόνο συμπυκνώνει όλη την αντιλαϊκή νομοθεσία... αλλά την κάνει ακόμα χειρότερη” και μεταξύ άλλων σημείωσε: “Το νομοσχέδιο μεταβιβάζει κι άλλες αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση και οδηγεί σε πολλαπλασιασμό της τοπικής φορολογίας. Στο όνομα της «οικονομικής αυτοτέλειας» των Δήμων, τους μετατρέπει ακόμα περισσότερο σε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς. Με το νέο Κώδικα προτείνεται ένα ακόμη πιο «καλπονοθευτικό» εκλογικό σύστημα από αυτό που υπάρχει σήμερα... και πάλι με την επίκληση της «σταθερότητας».

Επιδιώκουν να διαστρεβλώσουν και να χειραγωγήσουν τη λαϊκή βούληση πριν, μετά... και κατά την εκλογική διαδικασία, αφού εισάγουν την εκβιαστική δεύτερη «εναλλακτική» ψήφο, μετατοπίζοντας όλη την εκλογική συζήτηση από τα ουσιαστικά ζητήματα, στα κομπρεμί και

τη συναλλαγή. Όπως οι προηγούμενοι έτσι κι αυτός ο Κώδικας δεν επιδέχεται βελτίωσης. Απορρίπτεται”.

“ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΡΟ ΒΗΜΑ”

Απαντώντας, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι ο νέος Κώδικας “αποτελεί τη σημαντικότερη θεσμική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση. Φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο Ευαγγέλιο της αυτοδιοίκησης”. Ενημέρωσε πως “η αυτοδιοίκηση συμμετείχε στον διάλογο δια των οργάνων τους. Η διαβούλευση συνεχίζεται μέχρι και αύριο (χθες Πέμπτη). Και η ΠΕΔ και η Ενωση Προέδρων Κοινοτήτων κατέθεσαν προτάσεις”.

Εκανε λόγο για “κρίσιμο και τολμηρό βήμα, για ουσιαστικό βήμα θεσμικού εκσυγχρονισμού”, υποστήριξε ότι “είναι προς τη σωστή κατεύθυνση” και μίλησε για καθαρό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και ουσιαστική στήριξη με ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου εκτίμησε ότι “δεν είναι το μείζον ο εκλογικός νόμος”, είπε ότι η ΠΕΔ έκανε πολύ πιο αυστηρές παρατηρήσεις απ’ αυτές του κ. Τζαμουράνη κι εξέφρασε την αντίθεσή του στην κατάργηση Δημοτικών Ενοτήτων και στη μείωση των μελών των Συμβουλίων Κοινοτήτων. Ακόμα, ανέφερε ότι “από τις 100 παρατηρήσεις που έκανε η ΚΕΔΕ, οι 75 έγιναν αποδεκτές” και μίλησε για ισχυρή αυτοδιοίκηση δίπλα στον πολίτη.

Αυστηρή κριτική στο νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκαναν οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα, Σπύρος Χανδρινός και Κώστας Τσαπόγας.

Ακόμα, τοποθετήθηκαν, ζητώντας τη διατήρηση κι ενίσχυση των Κοινοτήτων, οι πρόεδροι της Ενωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας Γρηγόρης Κωστόπουλος (πρόεδρος τουΑρι) και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας.

Στη δευτερολογία του ο Β. Τζαμουράνης δήλωσε ότι “υποστηρίζουμε τις κοινότητες και ο νέος Κώδικας τις υποβαθμίζει”, επισήμανε πως “το 42% αγνοεί το υπόλοιπο 58% των πολιτών” και ζήτησε “αυτοδιοίκηση πιο αυτόνομη, πιο αυτοτελή και να μην ισχύσει αυτός ο Κώδικας, γιατί είναι υποβάθμιση”.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος είπε πως “έχει ενσωματωθεί το 70% και το 80% των παρατηρήσεων της ΚΕΔΕ”, επέπληξε τον Β. Τζαμουράνη ότι “δεν ήσασταν στη διαβούλευση, στη γενική συνέλευση της ΠΕΔ στην Κόρινθο τον Δεκέμβριο του 2025” και υποστήριξε πως “στις δημοκρατίες αποφασίζουν οι πλειοψηφίες”.

Οσον αφορά την ψηφοφορία ο κ. Βασιλόπουλος είπε “είμαστε υπέρ του Κώδικα με τις παρατηρήσεις και κατά της δικής σας πρότασης”.

“Κατά της πρότασης και υπέρ των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τις Κοινότητες”, ψήφισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας Π. Λύρας.