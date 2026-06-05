Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2024

Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Καλαμάτας ψηφίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη δημοτική αρχή να κάνει λόγο για διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το λογιστικό έλλειμμα και τον ρυθμό υλοποίησης των έργων.

Η αντιδήμαρχος Οικονομικών Πιπίνα Κουμάντου χαρακτήρισε το 2024 «χρονιά-σταθμό» για τα οικονομικά του Δήμου, επισημαίνοντας ότι απορροφήθηκαν ο αθλητικός φορέας και η Φιλαρμονική, ενσωματώθηκαν οι σχολικές επιτροπές, ενώ υπήρξε και η μετάβαση από το παλιό στο νέο ΕΣΠΑ, γεγονός που, όπως ανέφερε, προκάλεσε καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις.

Η κ. Κουμάντου σημείωσε ακόμη ότι το 2024 συνέπεσε με τη λήξη της περιόδου χάριτος για παλαιότερα δάνεια, γεγονός που επηρέασε τις αποπληρωμές. Παρ’ όλα αυτά, όπως τόνισε, ο Δήμος διατήρησε πλεονασματική εικόνα στον ισολογισμό του και κατάφερε να περιορίσει σε έναν βαθμό το έλλειμμα που είχε καταγραφεί το 2023. Στάθηκε επίσης στο ζήτημα των οφειλών παλαιότερων ετών, οι οποίες κινούνται κοντά στα 17 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η αναμονή για ευνοϊκότερη ρύθμιση δόσεων «πάγωσε» σε σημαντικό βαθμό την αποπληρωμή τους. Όπως ανέφερε, εάν οι εισπράξεις αυτές είχαν προχωρήσει κανονικά, η εικόνα θα ήταν διαφορετική.

Από τα στοιχεία του ισολογισμού προκύπτει ότι το γενικό σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 108,74 εκατ. ευρώ, έναντι 104,50 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 17,18 εκατ. ευρώ, με προβλέψεις 2,69 εκατ. ευρώ και καθαρό υπόλοιπο 14,49 εκατ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα του Δήμου εμφανίζονται περίπου στα 14,71 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις ανήλθαν σε 14,13 εκατ. ευρώ, έναντι 11,55 εκατ. ευρώ το 2023, με τα δάνεια να διαμορφώνονται περίπου στα 9,45 εκατ. ευρώ. Στα αποτελέσματα χρήσης καταγράφεται ζημία 573 χιλ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με τη ζημία των 798 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή καταγράφει, μεταξύ άλλων, ζητήματα που συνδέονται με την εισπραξιμότητα απαιτήσεων προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι από το σύνολο των απαιτήσεων ύψους 17,18 εκατ. ευρώ, μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης είχε εισπραχθεί περιορισμένο ποσοστό, περίπου 7%, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυσκολία είσπραξης παλαιών οφειλών. Παράλληλα, η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη λογιστικής τακτοποίησης και παρακολούθησης συγκεκριμένων κονδυλίων, καθώς και ζητήματα που αφορούν το μητρώο παγίων και τις οικονομικές εκκρεμότητες παλαιότερων χρήσεων.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι ο Δήμος συνεχίζει να επενδύει στην τοπική κοινωνία, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα με αναπτυξιακό αποτύπωμα, μέσα από διαρκείς διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων. Όπως ανέφερε, συνεχίζεται η υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων που θα συμβάλουν τόσο στον εκσυγχρονισμό της πόλης όσο και στην προστασία και ανθεκτικότητα της περιοχής. «Η υγιής οικονομική εικόνα του Δήμου αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρούν οι παρεμβάσεις με συνέπεια και αποτελεσματικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης άσκησε κριτική για το λογιστικό έλλειμμα που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά και για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Όπως ανέφερε, ο προϋπολογισμός του 2024 δεν ξεπέρασε σε υλοποίηση το 54%, ενώ οι επενδύσεις που σχετίζονται με έργα δεν ξεπέρασαν το 30%. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απόδοση αυτή δεν μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική και απέδωσε την εικόνα σε ολιγωρίες, καθυστερήσεις και παρατάσεις στην υλοποίηση παρεμβάσεων.

Κριτική άσκησε και ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, ο οποίος διαφώνησε με την τοποθέτηση του δημάρχου περί κοινωνικού προσώπου του Δήμου. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να προβάλλεται αυτή η εικόνα όταν καταγράφονται αυξήσεις σε οδοιπορικά, δημόσιες σχέσεις και έξοδα καλλιτεχνών, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχορηγήσεις προς κοινωνικές δομές ανήλθαν μόλις σε 12.000 ευρώ.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φάβας, ο οποίος υποστήριξε ότι το ποσοστό επενδύσεων του 2024 είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Ανέφερε ότι στο παρελθόν τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν αισθητά χαμηλότερα, κάνοντας αναφορά και στην παρουσία του Βασίλη Τζαμουράνη ως διευθυντή στην Τεχνική Υπηρεσία τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο κ. Τζαμουράνης απάντησε ότι οι υπάλληλοι εκτελούν τις αποφάσεις των αιρετών οργάνων, λέγοντας πως κρίθηκε μέσα από την παρουσία του.

Ο κ. Φάβας, συνέχισε λέγοντας ότι ο Δήμος διαθέτει επαρκή ρευστότητα, καθώς, όπως είπε, μπορεί να καλύπτει τουλάχιστον τρεις φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Παράλληλα, τόνισε ότι η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου παραμένει ισχυρή, στοιχείο που του επιτρέπει να διεκδικεί και να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις.