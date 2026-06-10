Δήμος Καλαμάτας: «Πράσινο φως» για 58 τμήματα του προγράμματος «Άθληση για Όλους»

Την έγκριση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2026-2027 αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με στόχο τη συνέχιση και διεύρυνση ενός θεσμού που λειτουργεί στην πόλη εδώ και περίπου 40 χρόνια.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, η υποβολή των προτάσεων έγινε κατόπιν σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και αφορά τη λειτουργία συνολικά 58 τμημάτων. Τα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε πολίτες διαφορετικών ηλικιών και αναγκών να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες με χαμηλό κόστος, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής.

Η πρόταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τμήματα άσκησης ενηλίκων, μυϊκής ενδυνάμωσης, άσκησης για την Γ’ ηλικία, ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και κολύμβησης. Προβλέπονται επίσης προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, για κέντρα απεξάρτησης, καθώς και παιδικά τμήματα καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου.

Κατά τη συζήτηση, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης ανέφερε ότι το πρόγραμμα έχει αγκαλιαστεί ιδιαίτερα από τους πολίτες, επισημαίνοντας πως η νέα πρόταση καλύπτει ένα μεγαλύτερο φάσμα τμημάτων και ενδιαφερομένων που μπορούν να ενταχθούν στις δράσεις αυτές. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμη περισσότερους δημότες, μέσα από προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, τόνισε ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και να συνδέονται με μόνιμο προσωπικό. Όπως υπογράμμισε, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρχει συνεχής ροή στη λειτουργία τους και να ενισχυθεί ουσιαστικά η επαφή των πολιτών με τον αθλητισμό.

Ο κ. Οικονομάκος άσκησε επίσης κριτική στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι στα συγκεκριμένα προγράμματα παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας, καθώς κάθε χρόνο οδηγούνται εκ νέου στην ανεργία.

Η έγκριση της πρότασης ανοίγει τον δρόμο για τη συνέχιση ενός προγράμματος που, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, έχει σημαντική κοινωνική και αθλητική διάσταση, καθώς προσφέρει οικονομική πρόσβαση στην άθληση, ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών και στηρίζει την καθημερινή επαφή της τοπικής κοινωνίας με τον οργανωμένο αθλητισμό.