Εργατικό Κέντρο: Πενταετής παραχώρηση του αμφιθεάτρου στον Δήμο Καλαμάτας

Την έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας στον Δήμο Καλαμάτας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η παραχώρηση αφορά χώρο ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ και έχει χρονική διάρκεια πέντε ετών, με σκοπό τη φιλοξενία καλλιτεχνικών, μαθητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με την εισήγηση, το αμφιθέατρο, συνολικής επιφάνειας 462,29 τ.μ., παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στον Δήμο Καλαμάτας. Η χρήση του χώρου θα γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό που περιγράφεται στη σύμβαση, ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει τις ευθύνες που απορρέουν από τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφαλή χρήση του.

Κατά τη συζήτηση, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία άργησε να ολοκληρωθεί. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των απαραίτητων παρεμβάσεων στον χώρο, προκειμένου το ενδιαφέρον για τη φιλοξενία παραστάσεων και εκδηλώσεων να μπορεί να μετουσιωθεί στην πράξη, με σωστούς όρους και προϋποθέσεις. Ο κ. Οικονομάκος στάθηκε ιδιαίτερα σε θέματα υποδομών, όπως η θέρμανση και η ψύξη, η καθαριότητα και η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στο ίδιο πνεύμα, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς επανέλαβε τη διαφωνία του με την ονοματοδοσία του χώρου σε «Θόδωρος Αγγελόπουλος», λέγοντας πως δεν είχε κάποια σχέση με το Εργατικό Κέντρο. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, τονίζοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο ο Δήμος να παραχωρεί την αίθουσα για εκδηλώσεις χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες συνθήκες πρόσβασης.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φάβας ανέφερε ότι ασκήθηκε πίεση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε το θέμα να έρθει προς συζήτηση το συντομότερο δυνατό. Δικαιολόγησε, δε, την καθυστέρηση στις ανακατατάξεις που προηγήθηκαν στη ΔΥΠΑ, οι οποίες επηρέασαν την πορεία της διαδικασίας.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν, κατά την παρουσία του στις Τεχνικές Υπηρεσίες, είχε εξεταστεί σε επίπεδο προμελέτης η δυνατότητα κατασκευής ράμπας πρόσβασης από την πλευρά του κάθετου δρόμου, στη Μιχαήλ Τούμπουρου. Η αναφορά αυτή έγινε με αφορμή τις επισημάνσεις για την ανάγκη βελτίωσης της προσβασιμότητας του χώρου.

Η σύμβαση προβλέπει ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή χρήση του αμφιθεάτρου, την καθαριότητα, τη φύλαξη και τη συντήρησή του, καθώς και για την κάλυψη των αντίστοιχων λειτουργικών δαπανών. Παράλληλα, οφείλει να μεριμνά ώστε ο χώρος να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία του και για τον σκοπό για τον οποίο παραχωρείται.

Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση ενός σημαντικού χώρου πολιτισμού στην Καλαμάτα, με την προϋπόθεση, όπως τονίστηκε και στη συνεδρίαση, ότι θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα υποδομών, ασφάλειας και προσβασιμότητας, ώστε το αμφιθέατρο να μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις με αξιοπρέπεια και λειτουργικότητα.