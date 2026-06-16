Δήμος Καλαμάτας: Συνέχιση συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM

Τη συνέχιση της συνεργασίας του Δήμου Καλαμάτας με την εταιρεία RECYCOM, χωρίς την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους για το έτος 2026, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, έπειτα από σχετικό αίτημα της εταιρείας.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, η RECYCOM ζήτησε την αναστολή καταβολής του ανταποδοτικού ποσού, επικαλούμενη απρόβλεπτες εξωγενείς συνθήκες, αύξηση του μεταφορικού κόστους και περιορισμό της δυνατότητας διάθεσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στο έγγραφο της εταιρείας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τον Απρίλιο του 2026 καταγράφηκε μείωση των εξαγωγών περίπου κατά 50% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αναστάσης Σκοπετέας, ενημέρωσε ότι το ανταποδοτικό τέλος είναι της τάξεως των 1.000 ευρώ, τονίζοντας πως η απόφαση αφορά μόνο το τρέχον έτος. Όπως επισημαίνεται και στην εισήγηση, η υπηρεσία προτείνει τη συνέχιση της συνεργασίας, καθώς το συγκεκριμένο ρεύμα ανακύκλωσης έχει μεγάλη ανταπόκριση από τους δημότες και αποφέρει οικονομικό όφελος στον Δήμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, το 2024 συλλέχθηκαν από τους μωβ κάδους 127.600 κιλά χρησιμοποιημένων ρούχων και υποδημάτων, ενώ το 2025 η ποσότητα ανήλθε σε 137.550 κιλά. Οι ποσότητες αυτές μεταφράζονται σε συνολικό οικονομικό όφελος 26.427,50 ευρώ για τον Δήμο, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, τα απορρίμματα αυτά θα κατέληγαν στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Καλλιρρόης.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, σχολίασε ότι το ποσό δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να αποτελεί ουσιαστικό βάρος για την εταιρεία και να δικαιολογεί, κατά την άποψή του, το συγκεκριμένο αίτημα.

Από την πλευρά της, η δημοτική σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Χριστίνα Καντζιλιέρη, χαρακτήρισε την κίνηση ως εκβιασμό από μια εύρωστη εταιρεία, η οποία, όπως ανέφερε, εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Εξέφρασε, μάλιστα, τον φόβο ότι η ίδια πολιτική μπορεί να ακολουθηθεί και το επόμενο έτος, σημειώνοντας πως η κρίση στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιείται ως δικαιολογία σε ορισμένες περιπτώσεις ώστε την επικαλείται κάποιος προκειμένου να μην πληρώνει.

Ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός πρότεινε να υπάρξει αναστολή πληρωμής για φέτος, αλλά την επόμενη χρονιά η εταιρεία να καταβάλει 2.000 ευρώ, διαφορετικά ο Δήμος να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλη εταιρεία.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εκτίμησε ότι η κατάσταση είναι προσωρινή και γι’ αυτό ο Δήμος δεν επιλέγει τη διακοπή της συνεργασίας. Ακόμα στάθηκε στα οφέλη της διαδικασίας, τόσο ως προς τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων όσο και ως προς την κοινωνική διάσταση της συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι μέσω αυτής διατίθενται ρούχα για τις κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ η εταιρεία συμμετέχει και σε δράσεις του Δήμου. Όπως ανέφερε, το ποσό του ανταποδοτικού τέλους είναι κυρίως συμβολικό.

Τελικά, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση, αποφασίζοντας τη μη καταβολή του ανταποδοτικού τέλους από τη RECYCOM για το έτος 2026 και τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Δήμο Καλαμάτας.

Τ.Αν.