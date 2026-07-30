Νέα εποχή για την οδική ασφάλεια: Τεχνητή Νοημοσύνη, έξυπνες κάμερες και έργα υποδομής

Ένα συγκροτημένο, πολυεπίπεδο και ψηφιακά προηγμένο σχέδιο για τη δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους, παρουσιάστηκε σε ευρεία συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μέσα από τη σύγκλιση των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών & Μεταφορών αλλά και της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώθηκε η μετάβαση σε μια "νέα εποχή" αστυνόμευσης και πρόληψης, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι 388 νέες έξυπνες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής και τα 31 στοχευμένα έργα υποδομής ύψους 13,6 εκατ. ευρώ, τίθενται στην υπηρεσία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν ήδη μια ενθαρρυντική τάση αποκλιμάκωσης, με τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων να αγγίζει το 11,6% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η εντατικοποίηση των ελέγχων --με 1,75 εκατ. αλκοτέστ-- οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση της παραβατικότητας.

Το εθνικό σχέδιο δράσης συμπληρώνεται από τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τη μικροκινητικότητα (ηλεκτρικά πατίνια), την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με 24ωρη λειτουργία, αλλά και τη δημιουργία πρωτοποριακών ψηφιακών εργαλείων, όπως ο δυναμικός χάρτης ατυχημάτων σε πραγματικό χρόνο και η διεθνής καμπάνια "Drive Safe" για την τουριστική περίοδο.

Υπό το όραμα του "Vision Zero" (Μηδενικές Απώλειες), κατέστη σαφές από τους ομιλητές, ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και δείκτη του σύγχρονου πολιτισμού της χώρας.

Στο κοινό μέτωπο για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκαν αναλυτικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος. Το επιχειρησιακό και τεχνικό σκέλος του σχεδιασμού ανέλυσαν ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος και ο διοικητής της ΟΔΥΣΕΑΣ, Γιάννης Μελάς, αναδεικνύοντας τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και την ολιστική προσέγγιση της Πολιτείας απέναντι στο κρίσιμο ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων.

Γ. Κώτσηρας: "Κορυφαία προτεραιότητα η Οδική Ασφάλεια - Συνεχής και πολυδιάστατη η προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους"

Την ακλόνητη δέσμευση της κυβέρνησης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας. Ο κ. Κώτσηρας παρουσίασε έναν πρώτο απολογισμό των μέτρων που έχουν ληφθεί, τονίζοντας ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί "κορυφαία και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα" για το υπουργείο και την κυβέρνηση συνολικά.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Αναφερόμενος στα στατιστικά στοιχεία, ο κ. Κώτσηρας σημείωσε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 είναι ενθαρρυντικά: "Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση των θανατηφόρων τροχαίων συνεχίζεται. Προφανώς και δεν εφησυχάζουμε. Η προσπάθεια για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας είναι συνεχής και όχι αποσπασματική".

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι ευθύνη ενός μόνο υπουργείου, αλλά μια "οριζόντια, πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική προσπάθεια". Αυτή ξεκινά από την πρόληψη και την αλλαγή συμπεριφοράς, περνά μέσα από την αστυνόμευση και καταλήγει στην αποτελεσματική επιβολή κυρώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτίωση των υποδομών, με τον υπουργό να αναφέρει: "Καλύτερες οδικές υποδομές, πιο σύγχρονοι και ασφαλείς δρόμοι, είναι βασικό στοιχείο της προσπάθειας που κάνει η πολιτεία". Αναφέρθηκε ενδεικτικά σε μεγάλα έργα όπως ο ΒΟΑΚ, το Πάτρα-Πύργος και ο Ε65, επισημαίνοντας ότι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου είναι καθοριστικός παράγοντας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Κώτσηρας ανακοίνωσε την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας για τον έλεγχο των παραβάσεων. "Η λειτουργία των καμερών στους δρόμους έχει σημαντικά οφέλη και θα συνεχίσει να προσφέρει έναν καλύτερο ελεγκτικό μηχανισμό", δήλωσε, ανακοινώνοντας την προσθήκη 250 νέων καμερών το επόμενο εξάμηνο, οι οποίες θα εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στην παραβίαση των λεωφορειολωρίδων.

Ο υπουργός συνέδεσε την οδική ασφάλεια με τη χρήση των ΜΜΜ, τονίζοντας ότι η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο έχει προσφέρει μια "ασφαλέστερη επιλογή επιστροφής" τις νυχτερινές ώρες, με περίπου 55.000 επικυρώσεις εισιτηρίων ανά Σάββατο βράδυ. "Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο τον αριθμό των λεωφορείων και των γραμμών που θα έχουν 24ωρη λειτουργία", πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιουλίου 2026. Ο κ. Κώτσηρας εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις έγιναν με γνώμονα την προστασία των ανηλίκων:

"Απαγορεύεται η χρήση τους για άτομα κάτω των 17 ετών".

"Υπάρχει πλέον υποχρεωτική πρόβλεψη ασφάλισης για όλους τους οδηγούς".

"Προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ώρα". Επίσης, προαναγγέλθηκε η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για την καταγραφή των οχημάτων, των ιδιοκτητών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ελέγχου.

Κλείνοντας, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στην επερχόμενη καμπάνια ευαισθητοποίησης μέσω της υπηρεσίας "ΟΔΥΣΕΑΣ", ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες. "Ο Αύγουστος είναι ένας πολύ κρίσιμος μήνας, όπου πρέπει να τηρήσουμε απαρέγκλιτα την προσπάθεια που κάνουμε", τόνισε, συμπληρώνοντας ότι η πολιτεία θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου εντοπίζονται κενά, είτε νομοθετικά είτε ελεγκτικά. "Χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου ο πολίτης αντιλαμβάνεται ότι η πολιτεία λαμβάνει μέτρα, ελέγχει την εφαρμογή τους και παρεμβαίνει αποτελεσματικά", κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός.

Δ. Παπαστεργίου: "Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της Οδικής Ασφάλειας - 388 νέες κάμερες και ψηφιακός έλεγχος παραβάσεων"

Τον οδικό χάρτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οδικών ελέγχων και την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε πώς η τεχνολογία αιχμής επιστρατεύεται για να περιορίσει τις παραβάσεις που κοστίζουν ζωές, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι ήδη βρίσκονται σε λειτουργία έξι κάμερες που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ το δίκτυο επεκτείνεται ταχύτατα. "Σήμερα υπάρχουν έξι κάμερες που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες μπορούν, εκτός από το κόκκινο φανάρι και την ταχύτητα, να καταγράψουν και άλλες παραβάσεις κρίσιμες για τη δική μας ασφάλεια, όπως η μη χρήση κράνους, ζώνης ασφαλείας, αλλά και η χρήση κινητού τηλεφώνου", τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τις επόμενες ημέρες θα προστεθούν δύο επιπλέον κάμερες, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα τίθενται σε λειτουργία 388 νέες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες εντάσσονται στο ενιαίο ψηφιακό σύστημα. Παράλληλα, 250 κινητά συστήματα καταγραφής βρίσκονται ήδη σε λεωφορεία της ΟΣΥ, εστιάζοντας στην παραβίαση των λεωφορειολωρίδων.

Παρουσιάζοντας τα πρώτα απολογιστικά στοιχεία, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι έχουν ήδη βεβαιωθεί 4.127 παραβάσεις, με την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη να κατέχει τη θλιβερή πρωτιά.

"Όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν στο κόκκινο φανάρι, σε ποσοστό 41%, και στη μη χρήση ζώνης ασφαλείας", σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας με έμφαση: "Πίσω από κάθε τέτοιο νούμερο θα μπορούσε να βρίσκεται ένα θανατηφόρο τροχαίο. Κάθε οδηγός που περνάει με κόκκινο νομίζοντας ότι προλαβαίνει, θα πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να πάρει στον λαιμό του μια ολόκληρη οικογένεια".

Ο κ. Παπαστεργίου έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση, αλλά την επικουρεί. "Θέλω να τονίσω ότι καμία κάμερα δεν βεβαιώνει μόνη της καμία παράβαση. Είναι πάντα ένας αστυνομικός που θα ανοίξει το αρχείο και θα δει αν όντως υπάρχει παράβαση. Αν δεν είναι σίγουρος, η παράβαση δεν βεβαιώνεται", εξήγησε, απαντώντας σε ανησυχίες για πιθανά σφάλματα του συστήματος.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού σχεδιασμού, ο υπουργός παρουσίασε και δύο σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις:

Ρύθμιση για την Τροχαία: Οι κάμερες θα μπορούν να απενεργοποιούνται κεντρικά όταν ένας τροχονόμος ρυθμίζει χειροκίνητα την κυκλοφορία, ώστε να μην καταγράφονται ως παραβάσεις οι κινήσεις που γίνονται κατόπιν εντολής του.

Μητρώο Οχημάτων Έκτακτης Ανάγκης: Δημιουργήθηκε ψηφιακό μητρώο για τα οχήματα της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ώστε να αναγνωρίζονται αυτόματα και να μην επιβαρύνουν το σύστημα της Τροχαίας όταν περνούν με κόκκινο για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στην πορεία των διαγωνισμών για το πληροφοριακό σύστημα και τις κάμερες, εκτιμώντας ότι εντός του Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες. "Συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Τροχαία προκειμένου το σύστημα αυτό να γίνει ακόμα πιο λειτουργικό. Χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου η πολιτεία ελέγχει την εφαρμογή των νόμων με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια των πολιτών", κατέληξε.

Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων παρουσίασαν στελέχη της κυβέρνησης και της οδικής ασφάλειας σε συνέντευξη Τύπου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η δημιουργία ενός δυναμικού χάρτη ατυχημάτων και η νέα καμπάνια "Drive Safe", που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση εγχώριων και ξένων τουριστών κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Στ. Σακαρέτσιος: "Ψηφιακή υπηρεσία για δεδομένα ατυχημάτων σε πραγματικό χρόνο"

Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, αναφέρθηκε στη σημασία του συντονισμού των συναρμόδιων υπουργείων (Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μεταφορών) για την παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

"Έχουμε πλέον στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας μια νέα ψηφιακή υπηρεσία που υποστηρίζει την αυτόματη τροφοδοσία δεδομένων για τα ατυχήματα σε επίπεδο δρόμου", δήλωσε ο κ. Σακαρέτσιος. Ο ίδιος εξήγησε ότι ο υφιστάμενος χάρτης ατυχημάτων, που μέχρι τώρα επικαιροποιούνταν μία φορά τον χρόνο, μετατρέπεται σε μια δυναμική πλατφόρμα: "Σε δύο εβδομάδες η νέα πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία, δίνοντας δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για το πού συμβαίνουν ατυχήματα".

Παράλληλα, κάλεσε την τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία: "Καλούμε τους Δήμους να εγκαταστήσουν κάμερες, ενισχύοντας το δίκτυο επιτήρησης για την αποφυγή ατυχημάτων".

Γ. Μελάς: "Στόχος μας η ασφαλής επιστροφή όλων στο σπίτι"

Ο διοικητής της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ), Γιάννης Μελάς, υπογράμμισε την κρισιμότητα της καλοκαιρινής περιόδου, η οποία παραδοσιακά παρουσιάζει αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων. "Στόχος μας είναι και φέτος να καταφέρουμε να επιστρέψουν περισσότεροι άνθρωποι πίσω στα αγαπημένα τους πρόσωπα", ανέφερε, σημειώνοντας ότι το 2025 η Ελλάδα πέτυχε μείωση των θανάτων από τροχαία κατά 22%.

Ο κ. Μελάς παρουσίασε τη νέα υπηρεσία ΟΔΥΣΕΑΣ, η οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 με σκοπό να ενώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υπό το όραμα "Vision Zero". "Η Ελλάδα κινείται σε μια πορεία που δείχνει ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα που θέλουμε και για το 2026", τόνισε με αισιοδοξία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δράση "Drive Safe", μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που αφορά πάνω από 250.000 οχήματα σε 30.000 σημεία στην Ελλάδα.

"Δημιουργήσαμε μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου οι τουρίστες, μέσω email επιβεβαίωσης ή QR code στα γραφεία ενοικίασης, θα ενημερώνονται για τους 9 βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας", εξήγησε ο κ. Μελάς. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν τη χρήση ζώνης και κράνους, την αποφυγή αλκοόλ και κινητού τηλεφώνου, την προτεραιότητα στους πεζούς και τη σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων.

"Πολλοί ξένοι τουρίστες δεν γνωρίζουν τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς στη χώρα μας. Με το Drive Safe, τους παρέχουμε την απαραίτητη πληροφόρηση με έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο", κατέληξε ο διοικητής της ΟΔΥΣΕΑΣ, κλείνοντας με την προβολή της καμπάνιας που υπενθυμίζει ότι "η πιο όμορφη διαδρομή του καλοκαιριού είναι εκείνη που με φέρνει πίσω".

Μ. Χρυσοχοΐδης: "Η οδική ασφάλεια είναι ο καθρέφτης του Πολιτισμού μας - Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή με την τεχνολογία"

Σε μια ηχηρή δέσμευση για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και την εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας στους ελληνικούς δρόμους προχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, αναδεικνύοντας τη σημασία της στρατηγικής πρόληψης και της χρήσης προηγμένων τεχνολογικών μέσων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ξεκινώντας με μια συναισθηματικά φορτισμένη αναφορά στις πρόσφατες απώλειες κατά την κατάσβεση πυρκαγιών, ο Υπουργός συνέδεσε την αυτοθυσία των σωμάτων ασφαλείας με την αξία της ανθρώπινης ζωής. "Για πολλά χρόνια που είμαι υπουργός, έχω βιώσει θανάτους και παρόμοιες περιπτώσεις με αυτό που ζήσαμε χθες στη χώρα μας", ανέφερε, προσθέτοντας: "Ένας θάνατος ενός πυροσβέστη είναι πλήγμα στην κοινωνία. Είναι πένθος και κάθε τέτοια απώλεια μας θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν αυτοί οι άνθρωποι για την ασφάλειά μας".

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε την πολιτική για την οδική ασφάλεια ως ένα "ολοκληρωμένο αποτύπωμα της αξίας της πολιτικής". "Μια στρατηγική μπορεί να αλλάζει κοινωνικές συμπεριφορές και πραγματικότητες. Έχουμε πλέον μια στρατηγική οδικής ασφάλειας που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένους στόχους", υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας είναι ήδη εμφανής: "Σήμερα, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, όλοι οι δικυκλιστές φορούν κράνος. Υπάρχει μια καθολική εφαρμογή του κράνους και μια συμμόρφωση στα όρια ταχύτητας εντός του αστικού περιβάλλοντος".

Παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, ο υπουργός σημείωσε τη θεαματική βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς μέσω των ελέγχων:

Αλκοτέστ: "Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έγιναν 1.750.000 αλκοτέστ, διπλάσια από πέρυσι. Το ποσοστό των παραβατών έπεσε από το 2,7% στο 0,7%".

Τροχαία Ατυχήματα: Τα θανατηφόρα τροχαία μειώθηκαν από 665 το 2019 σε 206 το πρώτο εξάμηνο του 2026. "Έχουμε 11,6% λιγότερα θανατηφόρα τροχαία το πρώτο εξάμηνο του '26 σε σχέση με το αντίστοιχο του '25".

Αττική Οδός: Η συμμόρφωση στα όρια ταχύτητας (80-130 χλμ.) είναι πλέον καθολική λόγω του δικτύου καμερών.

Η τεχνολογία αποτελεί το νέο "όπλο" της Τροχαίας. Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στις νέες έξυπνες κάμερες και τα tablets που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί: "Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Οι υπηρεσίες μπορούν να είναι πολύ πιο αποδοτικές, στοχεύοντας σε συγκεκριμένες παραβάσεις. Ένα τεχνολογικό εργαλείο καθίσταται πλέον μια χρήσιμη δραστηριότητα των υπηρεσιών για να παράγουν αποτέλεσμα". Η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται πλέον ψηφιακά, μέσω του "Police Online" και του gov.gr, διασφαλίζοντας την ταχύτητα και τη διαφάνεια. "Έχουμε 253 έξυπνες συσκευές (tablets) στην Τροχαία Αττικής και αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, ώστε η βεβαίωση της παράβασης να γίνεται απευθείας", εξήγησε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση του κυκλοφοριακού στην Αττική. Ο υπουργός ανακοίνωσε τη λειτουργία μιας νέας δομής στη ΓΑΔΑ που χρησιμοποιεί drones και δεδομένα από 24 πηγές:

"Επιχειρούμε με ένα μεγάλο αριθμό προσωπικού και τεχνολογικών μέσων για να διευκολύνουμε την κυκλοφορία. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα εξελίσσεται καθημερινά για να δίνει λύσεις".

Ο φιλόδοξος στόχος είναι η εξοικονόμηση χρόνου κατά 25% έως 30% στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η επιτυχία βασίζεται στο τρίπτυχο: Στρατηγική - Κοινωνική Ευαισθησία - Κρατικοί Μηχανισμοί. "Όλο αυτό το σχέδιο δείχνει να επιτυγχάνει", κατέληξε, ευχαριστώντας τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την προσπάθειά τους.

Κ. Μαρκουίζος: "388 κάμερες και 31 έργα οδικής ασφάλειας για να γυρίζουμε όλοι ζωντανοί στο σπίτι μας"

Στην ανάγκη μίας "συμμαχίας ευθύνης" μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών εστίασε ο αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος. Παρουσίασε το εκτεταμένο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 388 καμερών υψηλής τεχνολογίας και την υλοποίηση 31 μεγάλων έργων οδικής ασφάλειας, με στόχο τη δραστική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Ο κ. Μαρκουίζος υπογράμμισε τη σημασία της συμπόρευσης όλων των φορέων. "Είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σε μια παρουσίαση που αφορά τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από μόνος του ο καθένας δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Η Περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας που φιλοξενεί το μισό πληθυσμό και το 48% του ΑΕΠ, διαθέτει ένα τεράστιο και πολυμορφικό δίκτυο δρόμων με μεγάλες δυσκολίες", σημείωσε χαρακτηριστικά. Συνδέοντας την πολιτική δράση με την ανθρώπινη διάσταση, ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε: "Το σημαντικότερο είναι να γυρίζουμε όλοι σωστά στο σπίτι, να κάνουμε αγκαλιές στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Το τροχαίο δυστύχημα δεν κοιτάζει οικονομικά ή κοινωνικά επίπεδα, μας αφορά όλους και κανείς δεν περισσεύει".

Ο κ. Μαρκουίζος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 388 καμερών σε 100 κρίσιμους κόμβους της Αττικής, όπου η Τροχαία έχει εντοπίσει έντονη παραβατική συμπεριφορά και σοβαρά ατυχήματα λόγω παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη. "Οι κάμερες αυτές τοποθετήθηκαν σε σημεία όπου υπήρχαν θανατηφόρα ατυχήματα και σοβαροί τραυματισμοί. Ο σκοπός μας δεν είναι η είσπραξη χρημάτων, όπως λένε λίγοι ευτυχώς, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Η τεχνολογία λειτουργεί εκεί που δεν μπορεί να βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο ένας αστυνομικός", εξήγησε.

Αναφορικά με το τεχνικό σκέλος, ο αντιπεριφερειάρχης διευκρίνισε ότι κάθε κάμερα στέλνει στην Τροχαία έξι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και ένα βίντεο από την παράβαση μέσω ασφαλούς συστήματος VPN: "Ελπίζω οι κάμερες αυτές να γίνουν χιλιάδες, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες για εμάς και τα παιδιά μας".

Ο αντιπεριφερειάρχης παρουσίασε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων, συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο περιλαμβάνει:

18 έργα που βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης ή δημοπράτησης.

13 έργα σε φάση ωρίμανσης για δημοπράτηση έως το τέλος του 2028.

100 πρότυπες διαβάσεις πεζών σε όλη την Αττική.

Συστήματα LED σε 31 υπόγειες διαβάσεις για καλύτερο φωτισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναβάθμιση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών, καθώς και στις προγραμματισμένες παρεμβάσεις στον Κηφισό: "Είμαστε σε μελέτη για την τοποθέτηση τεσσάρων νέων πεζογεφυρών στον Κηφισό, συν άλλες τέσσερις σε δεύτερη φάση, ώστε να προστατεύσουμε τους πεζούς".

Κλείνοντας, ο κ. Μαρκουίζος αναφέρθηκε στη διαχρονική προσπάθεια για την οδική ασφάλεια, κάνοντας μια προσωπική αναφορά στον πατέρα του (τον γνωστό "Ιαβέρη"): "Ο πατέρας μου προσπαθεί πολλά χρόνια και έλεγε ότι δεν θα ζήσει να τα δει αυτά. Κι όμως, ζει και βλέπει αυτή τη σημαντική μείωση, 22% και περαιτέρω 11%. Το "Vision Zero" (Μηδενικές Απώλειες) μπορεί να φαίνεται ουτοπικό, αλλά κανένας αριθμός θυμάτων δεν είναι αποδεκτός. Είναι μια κοινή προσπάθεια, όχι μόνο της πολιτείας, αλλά και των πολιτών να προστατεύσουν τις ίδιες τους τις ζωές".

ΑΠΕ-ΜΠΕ