Eρωτήματα Κανάκη για διαφάνεια στον Δήμο Πύλου – Νέστορος

Προβληματισμούς και ερωτήματα που “σχετίζονται με τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση των δημοτών και τη χρηστή διοίκηση”, εκφράζει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Κανάκης για τη συστηματική μελέτη των αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου - Νέστορος κατά το 2025, οι οποίες αφορούν διαγραφές οφειλών, μειώσεις καταναλώσεων, επιμερισμούς χρεώσεων, διορθώσεις λογαριασμών και λοιπές ευνοϊκές ρυθμίσεις προς καταναλωτές.

Επισημαίνει ότι “ο πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι όλοι αντιμετωπίζονται με τους ίδιους κανόνες, ότι οι αποφάσεις στηρίζονται σε σαφείς και προκαθορισμένες διαδικασίες και ότι κάθε μεταβολή των βεβαιωμένων οφειλών τεκμηριώνεται επαρκώς, ελέγχεται και εφαρμόζεται με τρόπο ισότιμο και διαφανή”.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κανάκης αναφέρει πως “από τις δημοσιευμένες αποφάσεις προκύπτει ότι σε αρκετές περιπτώσεις εγκρίνονται σημαντικές μειώσεις χρεώσεων λόγω διαρροών, διορθώσεις λογαριασμών λόγω λαθών της υπηρεσίας, διαγραφές οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών, επιμερισμοί κατανάλωσης σε παλαιότερες περιόδους, καθώς και επανακαθορισμός των χρεώσεων, με βάση συγκεκριμένο αριθμό κυβικών ή ποσοστιαίες μειώσεις” και σημειώνει:

“Είναι αυτονόητο ότι όταν υπάρχουν πραγματικά λάθη, αστοχίες της υπηρεσίας ή αποδεδειγμένες διαρροές, η Δ.Ε.Υ.Α. οφείλει να αποκαθιστά την αδικία και να προστατεύει τον πολίτη. Το ζήτημα όμως δεν είναι η ανάγκη διόρθωσης των λαθών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές και το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει.

Από το περιεχόμενο των αποφάσεων δεν προκύπτει πάντοτε με σαφήνεια η επίκληση συγκεκριμένων διατάξεων κανονιστικού χαρακτήρα. που να καθορίζουν με αντικειμενικό τρόπο πότε εφαρμόζεται μείωση κατά το ένα τρίτο, πότε κατά τα δύο τρίτα, πότε επιβάλλεται χρέωση με συγκεκριμένο αριθμό κυβικών και πότε εγκρίνεται διαγραφή ή επιμερισμός οφειλής.

Δημιουργείται έτσι η εύλογη απορία, αν υπάρχει ενιαίος και σαφής Κανονισμός Ύδρευσης που να προβλέπει αναλυτικά τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη μεθοδολογία υπολογισμού των διορθώσεων ή αν οι σχετικές κρίσεις γίνονται κατά περίπτωση με αποφάσεις του Δ.Σ.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι σε ορισμένες αποφάσεις εμφανίζονται αιτήσεις ή έγγραφα με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας συνεδρίασης του Δ.Σ. που φέρεται να τις εξετάζει. Εφόσον τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται ορθά στα αναρτημένα έγγραφα, δημιουργείται εύλογο ερώτημα για το πώς ήταν δυνατόν να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί αιτημάτων τα οποία φέρουν μεταγενέστερη ημερομηνία από τη συνεδρίαση. Το ζήτημα αυτό απαιτεί σαφείς εξηγήσεις από τη διοίκηση της επιχείρησης, καθώς αφορά την ακρίβεια των πρακτικών και τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, από τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων αποφάσεων δεν είναι δυνατόν να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα που έχουν οι διαγραφές, οι μειώσεις και οι διορθώσεις λογαριασμών στα οικονομικά της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται συγκεκριμένα ποσά, σε άλλες μόνο κυβικά μέτρα ή ποσοστά μείωσης, χωρίς να αποτυπώνεται το συνολικό ύψος των εσόδων που τελικά δεν βεβαιώνονται ή διαγράφονται. Ως εκ τούτου, οι δημότες αλλά και τα αιρετά όργανα του Δήμου δεν έχουν σαφή εικόνα για το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων ούτε για το πόσο επηρεάζουν τα οικονομικά δεδομένα της ΔΕΥΑ.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν αποτελούν εμπόδιο στη λειτουργία μιας δημοτικής επιχείρησης. Αντίθετα, αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις διαγραφών και διορθώσεων οφειλών, για τα κριτήρια με τα

οποία λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις, για το συνολικό οικονομικό τους αποτύπωμα, αλλά και για τυχόν ανακολουθίες που εμφανίζονται στα δημοσιευμένα πρακτικά και στις ημερομηνίες των σχετικών αιτήσεων”.

Καταλήγοντας, ο κ. Κανάκης επισημαίνει: “Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι όλοι αντιμετωπίζονται με τους ίδιους κανόνες, ότι οι αποφάσεις στηρίζονται σε σαφείς και προκαθορισμένες διαδικασίες και ότι κάθε μεταβολή των βεβαιωμένων οφειλών τεκμηριώνεται

επαρκώς, ελέγχεται και εφαρμόζεται με τρόπο ισότιμο και διαφανή. Ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος θα συνεχίσω να παρακολουθώ το θέμα με θεσμική υπευθυνότητα, επιδιώκοντας την πλήρη ενημέρωση και τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης όλων των δημοτών του Δήμου Πύλου – Νέστορος”.