Αποκατάσταση του κτηρίου ρολογιού του κεντρικού πάρκου Μεσσήνης

Στην απόφαση αναφέρεται “η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα «Κτιριοτεχνική ΕΠΕ», με έδρα το Νέο Ψυχικό, η οποία θα αναρτηθεί τόσο στο ΚΗΜΔΗΣ 5 εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, όσο και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, βάσει του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 53 του Ν.4782/20”.

Ακόμα, αναφέρεται ότι “η αξιολόγηση της προσφοράς θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος Κούβελας Διονύσιος ΠΕ πολιτικός μηχανικός, ο οποίος θα αξιολογήσει την προσφορά και θα τηρήσει το φάκελο του έργου. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα βαρύνει τους ΑΛΕ:

030.2420301036 και 230.2420301036, του οικονομικού ετους 2026 του Δήμου Μεσσήνης”.