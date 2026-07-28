Αποκατάσταση του κτηρίου ρολογιού του κεντρικού πάρκου Μεσσήνης

Στην απόφαση αναφέρεται “η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα «Κτιριοτεχνική ΕΠΕ», με έδρα το Νέο Ψυχικό, η οποία θα αναρτηθεί τόσο στο ΚΗΜΔΗΣ 5 εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, όσο και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, βάσει του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 53 του Ν.4782/20”.
Ακόμα, αναφέρεται ότι “η αξιολόγηση της προσφοράς θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος Κούβελας Διονύσιος ΠΕ πολιτικός μηχανικός, ο οποίος θα αξιολογήσει την προσφορά και θα τηρήσει το φάκελο του έργου. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα βαρύνει τους ΑΛΕ:
030.2420301036 και 230.2420301036, του οικονομικού ετους 2026 του Δήμου Μεσσήνης”.
Αποκατάσταση του κτηρίου ρολογιού του κεντρικού πάρκου ΜεσσήνηςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του κτηρίου ρολογιού του κεντρικού πάρκου Μεσσήνης, προϋπολογισμού 22.934,07 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αποφάσισε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος.
Στην απόφαση αναφέρεται “η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα «Κτιριοτεχνική ΕΠΕ», με έδρα το Νέο Ψυχικό, η οποία θα αναρτηθεί τόσο στο ΚΗΜΔΗΣ 5 εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, όσο και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, βάσει του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 53 του Ν.4782/20”.