Δήμος Πύλου – Νέστορος: Ικανοποίηση Καρβέλα για την οικονομική ενίσχυση γέννησης παιδιών

“Η αλήθεια νίκησε. Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος δικαιώθηκε”, τονίζει ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας σε ανακοίνωσή του, για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών που ζουν στην περιοχή από τον Δήμο, για τις γεννήσεις παιδιών, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο κ. Καρβέλας σημειώνει:

“Η απόφαση της Β΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή του Δήμου Πύλου – Νέστορος και ακυρώθηκε η απόφαση του γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποτελεί μια σημαντική δικαίωση για τον Δήμο μας, για την κοινωνική πολιτική που σχεδιάσαμε και κυρίως για τις οικογένειες που επιλέγουν να ζήσουν, να δημιουργήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο μας.

Από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε ότι η οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση παιδιών δεν είναι μια επικοινωνιακή εξαγγελία. Είναι μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα, που απειλεί την ύπαιθρο, τα χωριά μας και το μέλλον του τόπου μας.

Δυστυχώς, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες, κάποιοι έσπευσαν να προδικάσουν το αποτέλεσμα, να απαξιώσουν μια σοβαρή κοινωνική πρωτοβουλία και να παρουσιάσουν τη δημοτική αρχή ως δήθεν ανεύθυνη και παραπλανητική. Αντί να επιδείξουν στοιχειώδη θεσμική υπομονή και σεβασμό στις διαδικασίες, επέλεξαν τον δρόμο της εύκολης κριτικής και της πολιτικής εκμετάλλευσης.

Ανάμεσά τους ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτρης Καφαντάρης, ο οποίος τον Απρίλιο του 2026 έκανε λόγο για «θεσμική ήττα» της δημοτικής αρχής Καρβέλα και υποστήριξε ότι «ο δήμαρχος εμφανίστηκε ξαφνικά ως ευεργέτης», καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για «μια εξαγγελία νομικά στον αέρα». Αντίστοιχα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλίας Κανάκης, με δημόσιες τοποθετήσεις του την ίδια περίοδο, υποστήριξε ότι «ο δήμαρχος γυρίζει από κανάλι σε κανάλι, να διαφημίζει με θριαμβευτικό τόνο ότι δήθεν πρωτοπορεί και ότι δίνει επιδόματα», καταλήγοντας ότι «τελικά αποδεικνύεται πως ήταν μια εξαγγελία στον αέρα».

Σήμερα, η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 τους διαψεύδει πανηγυρικά, δικαιώνει τον Δήμο Πύλου – Νέστορος κι εκθέτει όσους επέλεξαν να επενδύσουν πολιτικά στην ακύρωση μιας κοινωνικής πολιτικής, πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο θεσμικός της έλεγχος.

Η απόφαση της Επιτροπής αποδεικνύει ότι ο Δήμος Πύλου – Νέστορος δεν ενήργησε ούτε πρόχειρα ούτε εκτός νομιμότητας. Αντίθετα, διεκδίκησε μέχρι τέλους μια πρωτοποριακή κοινωνική πολιτική με μοναδικό γνώμονα τον πολίτη, την οικογένεια και την ανάγκη στήριξης της νέας γενιάς.

Η δημοτική αρχή δεν θα απολογηθεί επειδή αγωνίζεται για περισσότερες παροχές, περισσότερη κοινωνική αλληλεγγύη και περισσότερες ευκαιρίες για τους δημότες της. Δεν θα σταματήσει να διεκδικεί επειδή κάποιοι βιάζονται να υψώσουν εμπόδια ή να επενδύσουν πολιτικά στην αποτυχία των προσπαθειών του Δήμου. Η διαφορά είναι πλέον σαφής. Εμείς επιλέγουμε τον δύσκολο δρόμο της διεκδίκησης και όχι τον εύκολο δρόμο της αδράνειας”.

Καταλήγοντας, ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος επισημαίνει:

“Σήμερα δεν πανηγυρίζουμε απέναντι σε κανέναν. Επιβεβαιώνουμε, όμως, ότι όταν αγωνίζεσαι με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και επιμονή για το συμφέρον της κοινωνίας, η αλήθεια στο τέλος επικρατεί. Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Για έναν Δήμο που δεν περιορίζεται στη διαχείριση των προβλημάτων, αλλά δημιουργεί λύσεις. Για έναν Δήμο που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Για έναν Δήμο που διεκδικεί, και τελικά δικαιώνεται”.