Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας

Την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας καλείτε να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή που συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μηνός στις 10 ώρα το πρωί.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι η παράταση προθεσμίας των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας». Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεση ροϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας , Δ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2025, εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατανομή εγκριθέντων ωρών εργασίας για καθαρισμό σχολικών μονάδων σε θέσεις μερικής και πλήρους απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-2027. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Επισκευή κτιρίων Παιδικών Σταθμών».

Κ.Μπ.